کنعاني: وقف الدعم الامریکي والاوروبي للکیان الصهیوني الحل الوحید لإنهاء الكارثة في فلسطین

وكتب كنعاني في منشور له على صفحته الشخصية في الفضاء الافتراضي: يقول الممثل الأعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل: تبين التقارير الواردة من غزة أن الواقع الوحيد الذي يحكم حياة مئات الآلاف من الأبرياء هو العنف والمعاناة.



واكد على ضرورة إجراء تحقيق مستقل في التقارير وأضاف: إن جرائم نظام الفصل العنصري ضد المواطنين الفلسطينيين والأطفال والنساء واضحة لجميع شعوب العالم وبالطبع مولمة وفظيعة.



وتابع: إن الوقف الدعم الأمريكي والأوروبي الکامل للكيان الصهيوني و لیست الاقوال هو الحل الوحيد لوضع حدَّا للمأساة المولمة و الوحشیة ضد الفلسطینیین في غزة.



وبحسب آخر الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة في غزّة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني إلى 36654 شهيداً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 83309، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.