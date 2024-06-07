200 شهيد في مجازر الاحتلال بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 5 أيام

وأكد مصدر اليوم الجمعة، ارتقاء شهيدين وإصابة 6 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً بالقرب من مسجد السلام بحي الصبرة، جنوبي مدينة غزة.



200 شهيد.. ومستشفى مهدّد

وكثّف الاحتلال استهدافه للمنطقة الوسطى من القطاع، حيث ارتقى 17 شهيداً من جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ الليلة الماضية، وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى، ليرتفع عدد الشهداء إلى "أكثر من 200 خلال الأيام الـ 5 الماضية بفعل القصف المكثّف ومحاولات التوغل الإسرائيلي"، وفق ما نقل مراسلنا.



وأضاف أنّ شهيدين ارتقيا وأصيب آخرون في استهداف الاحتلال سيارة مدنية في منطقة مخيم 2 في النصيرات، حيث استشهد فجراً رئيس البلدية إياد المغاري و4 من أفراد عائلته.



كذلك ارتقى شهيدان آخران في قصف إسرائيلي في منطقة أبو هولي جنوبي مدينة دير البلح، واستشهد مدنيون أيضاً في استهداف طائرات الاحتلال منازل المدنيين في مخيمي البريج والمغازي.



واستهدف الاحتلال بالقصف المدفعي شمالي مخيم النصيرات، ومخيم البريج، وشرقي مدينة دير البلح.



من جهتها، أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" أنّ مستشفى شهداء الأقصى، يواجه صعوبة في التعامل مع الشهداء والجرحى من جراء القصف المستمر على المنطقة الوسطى.



وصرّحت المنظمة "لا نعلم إلى متى يمكننا الاستمرار في تقديم الخدمات الصحية للجرحى في مستشفى شهداء الأقصى".



قصف مكثّف بالتزامن مع محاولات التوغل

وقال مصدرإنّ 5 إصابات وصلت إلى مستشفى غزة الأوروبي بعد استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المدنيين، في منطقة خزاعة شرقي خان يونس، جنوبي القطاع، حيث استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي بلدة القرارة.



وتابع المصدر أنّ شهيداً ارتقى وأصيب آخرون في من جراء إطلاق النار والقذائف من الدبابات الإسرائيلية، غربي مدينة رفح جنوبي القطاع، حيث قصفت طائرات الاحتلال حي السلطان.



ولفت المصدر إلى أنّ القصف الإسرائيلي يأتي بالتزامن مع توسّع المواجهات بين المقاومة الفلسطينة وقوات "جيش" الاحتلال التي تحاول التوغل غربي رفح، مضيفاً أنّ منطقة العلم والشاكوش شهدت أعنف الاشتباكات الليلة الماضية".



وبحسب آخر الأرقام التي أعلنت عنها وزارة الصحة في غزّة، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 36654 شهيداً، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 83309، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.