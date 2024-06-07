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الجمعة 7 حزيران 2024 ساعة 15:28

تظاهرات حاشدة في صعدة وريمة ومأرب: مع غزة.. تطوير القدرات وتصعيد العمليات

تظاهرات حاشدة في صعدة وريمة ومأرب: مع غزة.. تطوير القدرات وتصعيد العمليات
وللأسبوع الـ34، جابت المسيرات، تحت شعار "مع غزة.. تطوير القدرات وتصعيد العمليات"، محافظات صعدة ورَيْمَة ومأرب، وعدد من مديريات محافظات عَمْران وإب وتعز وحَجَّة.

ويُشار إلى أنّ العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى، من المنتظر أن تشهد مسيرات مليونية، عصر اليوم، لتأكيد ثبات الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني ومقاومته.

وشدّد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، في كلمته أمس، على أنّ الموقف بشأن نصرة غزة مبدئي، وأنّ عمليات القوات المسلحة اليمنية لها أثرها الاقتصادي الواضح على الاحتلال، كما على الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأعلن السيد الحوثي حصيلة العمليات التي نفّذتها القوات المسلحة اليمنية خلال هذا الأسبوع، وبلغ عددها 11، في البحر الأحمر وبحر العرب، وصولاً إلى المحيط الهندي، وفي اتجاه أم الرشراش، جنوبي فلسطين المحتلة.

 ولفت إلى أنّه  من بين التطورات المهمة تدشين منظومة صواريخ اسمها "فلسطين"، التي "تمت صناعتها بمراعاة متطلبات المرحلة الرابعة على المستوى التقني ومستوى المدى، وسيكون لها تأثيرها الكبير في الأعداء". 

وأضاف أنّ صاروخ "فلسطين" مميز على المستوى التقني، وخصوصاً بشأن الإفلات من محاولات اعتراضه، التي تتعاون فيها عدة دول.

وتطرق السيد الحوثي إلى العمليات المشتركة بين القوات المسلحة اليمينة والمقاومة الإسلامية في العراق، مؤكداً أن مسار هذه العمليات "سيكون مهماً واستراتيجياً وتصاعدياً".

 
رقم : 1140228
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