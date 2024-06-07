كوبا: سفن عسكرية روسية في هافانا الأسبوع المقبل ضمن برنامج أنشطة

وأشارت الوزارة إلى أنّ السفن الروسية القادمة تضم الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف "، والغواصة النووية "كازان"، وقاطرة الإنقاذ "نيكولاي تشيكر"، وناقلة النفط "باشين".



وأكدت القوات المسلحة الكوبية، في بيان، أن زيارة مجموعة السفن العسكرية الروسية إلى هافانا تأتي في إطار علاقات الصداقة التاريخية بين كوبا والاتحاد الروسي.



ولفتت إلى أنّ السفن الروسية "تلتزم بشكل صارم بالقواعد الدولية التي تعد كوبا دولة طرفاً فيها، ولا تحمل أسلحة نووية، وبالتالي فإن توقفها في البلاد لا يشكل تهديداً للمنطقة".



وخلال إقامتهم، سيقوم البحارة الروس ببرنامج من الأنشطة يتضمن زيارات لرئيس البحرية الثورية ومحافظ هافانا، وسيقومون أيضاً بزيارة الأماكن ذات الأهمية التاريخية والثقافية.



يُذكر أنّه مع وصول السفن التابعة للبحرية الروسية إلى ميناء هافانا، ستطلق إحدها 21 طلقة مدفعية تحية للدولة الكوبية، وسيتم رد التحية من قبل بطارية مدفعية تابعة للقوات المسلحة الكوبية عند القلعة التاريخية لكوبا "سان كارلوس دي لا كابانيا".