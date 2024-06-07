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الجمعة 7 حزيران 2024 ساعة 15:38

تقرير أميركي: نشاط الحركة الطلابية المناهضة للحرب يتضاعف رغم انتهاء الفصل الدراسي

تقرير أميركي: نشاط الحركة الطلابية المناهضة للحرب يتضاعف رغم انتهاء الفصل الدراسي
وقالت الشبكة إنّ "الناشطين في الجامعات من كاليفورنيا إلى نيويورك، يُواصلون المطالبة بسحب استثمارات جامعاتهم من الشركات الإسرائيلية التي لها علاقة بالحرب على غزة".

حتى أنّ بعض المحتجين، مثل الخريجين في جامعة كولومبيا، أقاموا مخيمات جديدة بعد أن أمر الإداريون بإزالة المخيمات السابقة، وفق "أن بي سي نيوز". 

يقول الطلاب المحتجون على الحرب إنّ "إسرائيل قد تمادت في حربها على غزة"، ويرفضون إسكات دعواتهم إلى الجامعات لفك علاقاتها المالية مع "إسرائيل".

ففي جامعة "برينستون" في نيوجيرسي، حيث انتهى إضراب عن الطعام استمر 10 أيام الشهر الماضي، يواصل النشطاء التنظيم والتجنيد والتدريب خلال العطلة الصيفية، كما قالت م. جي، وهي طالبة حديثة التخرج.

وقالت الطالبة إنّ "من بين أهم أولوياتهم البحث وكتابة اقتراح مفصل لسحب الاستثمارات لتقديمه إلى مسؤولي الجامعة عند استئناف الدراسة"، مضيفةً أنّ "عشرات الأشخاص المنتسبين إلى جامعة برنستون سيذهبون إلى البيت الأبيض في نهاية هذا الأسبوع".

ويوم الأربعاء، اعتُقل أكثر من اثني عشر متظاهراً في جامعة "ستانفورد"، وفُصل بعضهم من الجامعة على الفور، بعد أن اقتحموا لفترة وجيزة مكتب رئيس الجامعة.

وفي اليوم نفسه، أقام الطلاب في جامعة "يورك" في تورنتو أول مخيم احتجاجي لهم، حيث قال المنظمون إنّه "الشرطة استُدعيت بعد ساعات لتفكيكه".

كما نُظّمت تجمعات ومسيرات هذا الأسبوع في جامعة "واين ستيت" في ديترويت وفي عدة مواقع في جامعة كاليفورنيا، بما في ذلك لوس أنجلوس وسان دييغو وإيرفين.

وفي جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك، نصب الخريجون خياماً يوم الجمعة الماضي تضامناً مع الطلاب الذين أقاموا أول مخيم احتجاجي في حرم جامعي أميركي في منتصف نيسان/أبريل، لتُزال الخيام الجديدة من جديد يوم الأحد.

إلى ذلك، يتوقع المنظمون مع حركة الشباب الفلسطيني أن يتوجه عشرات الآلاف من الشباب إلى واشنطن للمطالبة بوقف إطلاق النار على غزة وإنهاء المساعدات العسكرية الأميركية لـ"إسرائيل" في نهاية هذا الأسبوع. 

وستغادر الحافلات التي تقل المتظاهرين من عشرات المدن، فيما من المقرر أن تنطلق مسيرات تضامنية في عدة مواقع في جميع أنحاء البلاد للأشخاص غير القادرين على السفر إلى العاصمة.
رقم : 1140232
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