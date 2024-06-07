سوريا: تظاهرات في إدلب تتطالب بإسقاط الجولاني وحل جهازه الأمني

وعمّت التظاهرات ضد "هيئة تحرير الشام"، في بلدات كفرومة، وكفرتخاريم، وحربنوش، وبنش، وأرمناز، وكللي في ريف إدلب، وفي الباب، والأتارب، ودارة عزة في ريف حلب الغربي.



واعتدى عناصر من "هيئة تحرير الشام" على المتظاهرين في مخيم مشهد، روحين في ريف إدلب بالضرب بالعصي.



وفي وقت سابق، من شهر أيار/مايو الفائت، أفاد مصدر بتعرّض اعتصام عائلات المسلحين الأجانب، والمئات من سكان مدينة إدلب وريفها، بالاعتداء بالحجارة أمام إحدى محاكم زعيم الهيئة، أبي محمد الجولاني، وسط مدينة إدلب في سوريا.



وأفاد المصدر بأنّ القائمين على الاحتجاج تحدّثوا عن تهديدات وصلتهم من عناصر تابعة للجولاني في حال لم يفضوا الاعتصام.