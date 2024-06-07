وزير المالية السوداني: هناك مخطط أميركي إسرائيلي لعزل مصر وتجريدها من عمقها

وقال إبراهيم في حديث لقناة "روسيا اليوم" على هامش منتدى "بطرسبرغ" الاقتصادي الدولي، إن "هناك مخططاً صهيونياً أميركياً كبيراً لعزل مصر وتجريدها من العمق الاستراتيجي" في المنطقة.



وأشار المسؤول السوداني إلى أنه "عندما ننظر إلى ضرب سوريا والعراق واليمن والسودان وليبيا، الصورة تتضح".



وأضاف أن "الهدف هو عزل مصر لأنها العدو الاستراتيجي الأول لإسرائيل، وتجريدها من العمقين الأمني والاستراتيجي".



كما لفت محمد إلى أن "الهدف من تفتيت السودان هو سرقة موارده الاستراتيجية، والاستيلاء على البحر الأحمر والثروات الأخرى في السودان مع وجود دول عربية تدعم ذلك".