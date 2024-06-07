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الجمعة 7 حزيران 2024 ساعة 19:30

الأمم المتحدة: 32.8 مليون شخص في الساحل الأفريقي يحتاجون إلى المساعدات

الأمم المتحدة: 32.8 مليون شخص في الساحل الأفريقي يحتاجون إلى المساعدات
ووفق تقرير الأمم المتحدة، الذي نُشر أمس الخميس، فإن هناك "32.8 مليون شخص في منطقة الساحل متأثرون بمجموعة متشابكة ومعقدة من الأزمات، يفاقمها انعدام الاستقرار وتدهور الوضع الأمني وآثار تغير المناخ، على نحو يجعلهم في حاجة إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية".

وحذّر التقرير من "تعرض حياة هؤلاء الملايين للخطر، إذا لم تتوافر الموارد الضرورية للعاملين في مجال الإغاثة، ليتمكنوا من الاستجابة لهذه الأزمات"، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة.

وأشار التقرير إلى أن "الجهود الإنسانية تحتاج إلى 4.7 ملايين دولار خلال العام الحالي، من أجل تلبية الاحتياجات العاجلة لـ20.9 مليون شخص في بوركينا فاسو، والمنطقة الشمالية من الكاميرون، وتشاد، ومالي، والنيجر، وولايات أداماوا وبورنو ويوبي في نيجيريا".

وأضاف أنه "يوجد في منطقة الساحل الأفريقي مليونا لاجئ وطالب لجوء، و5.6 ملايين نازح داخلي، الكثيرون منهم اضطروا إلى النزوح عدة مرات".

ولفت التقرير إلى أنّ "آثار أزمات الساحل الأفريقي تمتد بصورة متزايدة إلى خارج المنطقة"، وأن دول "بنين وساحل العاج (كوت ديفوار) وغانا وتوغو تستضيف أكثر من 123 ألف لاجئ وطالب لجوء، بينما يوجد في موريتانيا أكثر من 128 ألف مثلهم".

تجدر الإشارة إلى أن منطقة الساحل الأفريقي تقع في غربي أفريقيا وشمالي وسط القارة، وتمتد في تعريفها الأوسع من الشرق إلى الغرب عبر السنغال، وموريتانيا، ومالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، ونيجيريا، وتشاد، والسودان، وأريتريا.
رقم : 1140265
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