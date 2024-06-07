نيوزيلندا تعلن استئناف تمويل "الأونروا"

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، في منشور على منصة إكس، الجمعة، إن "بلاده قررت استئناف تمويل وكالة الأونروا".



ومن المقرر أن تدفع نيوزيلندا مدفوعاتها السنوية البالغة مليون دولار "في الموعد المحدد خلال الأيام المقبلة"، وفق بيترز.