"حكومة غزة": نحو 1.5 مليون نازح أصيبوا بأمراض معدية

وقال المكتب الحكومي في إحصائية نشرها عبر "تلغرام": "مليون و 477 ألفا و 748 نازحا فلسطينيا أصيبوا بأمراض معدية نتيجة النزوح من مناطق مختلفة في قطاع غزة".



ولم يوضح المكتب إذا ما كان هناك مصابون قد تعافوا من إصابتهم، ولم يُذكر أي تفاصيل إضافية في هذا الصدد، غير أنه أشار إلى أن عدد النازحين داخل القطاع منذ 7 تشرين الأول الجاري، بلغ مليوني شخص (من أصل 2.4 مليون نسمة).



وحذر المكتب في بيانه، من أن 3 آلاف و500 طفل في القطاع يواجهون خطر الموت جوعا؛ جراء القيود والحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 تشرين الأول الماضي.