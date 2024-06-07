الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 7 حزيران 2024 ساعة 20:10

"معاريف": لا قدرة لجيشنا على مواجهة حزب الله.. ونصرالله يعلم بأنّ أيدينا مقيدة

"معاريف": لا قدرة لجيشنا على مواجهة حزب الله.. ونصرالله يعلم بأنّ أيدينا مقيدة
واعتبرت الصحيفة، في مقال نشر على صفحتها، أن المشكوك فيه هو "ما إذا كان الجيش لديه القدرة على شن حرب واسعة في لبنان أيضاً، فمن يفشل في هزيمة حماس لمدة ثمانية أشهر، كيف سيهزم حزب الله، وكيف سيهاجم إيران؟".

وتساءلت الصحيفة، "كيف يمكن لإسرائيل، في حالتها، أن تخوض حرباً ضد عدو أكثر شدة من حماس، حتى قبل أن تكمل مهامها في غزة، مع الجيش المنهك، والعدد المحدود من الجنود، والدافع الضعيف للمجتمع الإسرائيلي، والركود الذي يزداد سوءاً".

مضيفةً بأنّ "هذه التهديدات، التي تكررت لأكثر من 25 عاماً، هي كلمات جوفاء، فنحن نتحدث كثيراً ونفعل أقل، وعندما نتحدث فقط، يرى الطرف الآخر فينا صورة الضعف".

واعتبرت أنّ أمين عام حزب الله، السيد حسن نصرالله، يعرف "أننا لسنا في أحسن حالنا"، وقائد الثورة والجمهورية الإسلامية في إيران، السيد علي خامنئي "يعرف أيضاً، ويحيى السنوار قرأ نقاط الضعف هذه جيداً".

وختمت "معاريف"، بأنّ "الوعد للجمهور بإمكانية تدمير لبنان والخروج من ذلك بسلام، ليس الوهم الوحيد الذي ينبع من قادتنا هذه الأيام".

وفي السياق،أكّد العقيد في احتياط "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، كوبي مروم، أنّ حزب الله "يُفعّل النيران على الجبهة الشمالية بصورة ذكية جداً بواسطة وسائل يصعب على الجيش كشفها واعتراضها". 

وفي حديث إلى "القناة 12" الإسرائيلية، أضاف مروم أنّ "هذه المشكلة الاستراتيجية من دون حل، فتفعيل النيران من جانب الجيش لا يردع حزب الله". 

وتابعت أنّ "إسرائيل في وضع تصعيد خطر في الأيام الماضية"، وأنّ "ما يغضب أكثر هو الصورة القاسية في كريات شمونة وهي تحترق، فيما المطلة وكريات شمونة بدتا كمدينتي أشباح، في إخفاق اداري وقيادي هو الأخطر". 
رقم : 1140294
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خطيب جمعة طهران: الامام الراحل غيّر مجرى التاريخ/ طوفان الاقصى دمرت خطة التطبيع بالكامل
خطيب جمعة طهران: الامام الراحل غيّر مجرى التاريخ/ طوفان الاقصى دمرت خطة التطبيع بالكامل
حاخامات يهود: تباينات صارخة بين المعتقدات الدينية لليهود وأداء الكيان الصهيوني
حاخامات يهود: تباينات صارخة بين المعتقدات الدينية لليهود وأداء الكيان الصهيوني
7 حزيران 2024
إعلام الاحتلال: مع "جيش" منهك.. حرب واسعة في لبنان ستدفع "إسرائيل" إلى حافة الهاوية
إعلام الاحتلال: مع "جيش" منهك.. حرب واسعة في لبنان ستدفع "إسرائيل" إلى حافة الهاوية
7 حزيران 2024
تظاهرات حاشدة في صعدة وريمة ومأرب: مع غزة.. تطوير القدرات وتصعيد العمليات
تظاهرات حاشدة في صعدة وريمة ومأرب: مع غزة.. تطوير القدرات وتصعيد العمليات
7 حزيران 2024
200 شهيد في مجازر الاحتلال بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 5 أيام
200 شهيد في مجازر الاحتلال بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 5 أيام
7 حزيران 2024
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
6 حزيران 2024
المقاومة اليمنية والعراقية تنفذ هجمات على ميناء حيفا بفلسطين المحتلة
المقاومة اليمنية والعراقية تنفذ هجمات على ميناء حيفا بفلسطين المحتلة
6 حزيران 2024
مخبر یفتتح 8 مشاريع نفطية كبيرة في 5 محافظات
مخبر یفتتح 8 مشاريع نفطية كبيرة في 5 محافظات
6 حزيران 2024
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين
6 حزيران 2024
الجيش المهزوم والجنود الساخطون... ماذا يجري في الحرب علی قطاع غزة؟
الجيش المهزوم والجنود الساخطون... ماذا يجري في الحرب علی قطاع غزة؟
5 حزيران 2024
سجادة أوروبا الحمراء لجلاد رفح
سجادة أوروبا الحمراء لجلاد رفح
5 حزيران 2024
معقباً على استشهاد مستشار إيراني في سوريا.. سلامي: على الصهاينة انتظار الرد
معقباً على استشهاد مستشار إيراني في سوريا.. سلامي: على الصهاينة انتظار الرد
5 حزيران 2024
العميد قاآني: جبهة المقاومة صاحبة تشخيص وقرار مستقل
العميد قاآني: جبهة المقاومة صاحبة تشخيص وقرار مستقل
5 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)
الأونروا تعلن وقف خدماتها في رفح … والفلسطينيون يبحثون عن أمان لا يجدونه