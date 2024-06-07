القوات اليمنية تستهدف هاتين السفينتين في البحر الأحمر

وأكدت أنه وفي "إطار الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني والرد على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح، بقطاع غزة وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد والرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا فقد نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وهما سفينة (Elbella ) وسفينة (AAL GENOA )".



وأوضحت القوات المسلحة اليمنية أن "عملية الاستهداف تمت بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والبحرية وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".



وجددت التأكيد على استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.



ويوم أمس 6 يونيو أعلنت القوات المسلحة تنفيذ عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية، الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية فى ميناء حيفا، والثانية استهدفت سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، موضحة أن العمليتين نفذتها بعدد من المسيرات.



وفي 5 يونيو، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تمكنها من استهداف ثلاث سفن، الأولى سفينة “Roza ” والأخرى سفينة” Vantage Dream ” التابعتين للشركات التي انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وتم استهدافهما في البحر الأحمر، كما تم استهداف السفينة الأمريكية” Maersk Seletar” بعدد من الطائرات المسيرة شرقي البحر العربي.