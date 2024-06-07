الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 7 حزيران 2024 ساعة 20:18

القوات اليمنية تستهدف هاتين السفينتين في البحر الأحمر

القوات اليمنية تستهدف هاتين السفينتين في البحر الأحمر
وأكدت أنه وفي "إطار الانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني والرد على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح، بقطاع غزة وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد والرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا فقد نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عمليتين مشتركتين في البحر الأحمر ضد سفينتين تابعتين لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وهما سفينة (Elbella ) وسفينة (AAL GENOA )".

وأوضحت القوات المسلحة اليمنية أن "عملية الاستهداف تمت بعدد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية والبحرية وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله".

وجددت التأكيد على استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ويوم أمس 6 يونيو أعلنت القوات المسلحة تنفيذ عمليتين عسكريتين مشتركتين مع المقاومة الإسلامية العراقية، الأولى استهدفت سفينتين كانتا تحملان معدات عسكرية فى ميناء حيفا، والثانية استهدفت سفينة انتهكت قرار حظر الدخول إلى ميناء حيفا في فلسطين المحتلة، موضحة أن العمليتين نفذتها بعدد من المسيرات.

وفي 5 يونيو، أعلنت القوات المسلحة اليمنية تمكنها من استهداف ثلاث سفن، الأولى سفينة “Roza ” والأخرى سفينة” Vantage Dream ” التابعتين للشركات التي انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وتم استهدافهما في البحر الأحمر، كما تم استهداف السفينة الأمريكية” Maersk Seletar” بعدد من الطائرات المسيرة شرقي البحر العربي.
رقم : 1140297
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خطيب جمعة طهران: الامام الراحل غيّر مجرى التاريخ/ طوفان الاقصى دمرت خطة التطبيع بالكامل
خطيب جمعة طهران: الامام الراحل غيّر مجرى التاريخ/ طوفان الاقصى دمرت خطة التطبيع بالكامل
حاخامات يهود: تباينات صارخة بين المعتقدات الدينية لليهود وأداء الكيان الصهيوني
حاخامات يهود: تباينات صارخة بين المعتقدات الدينية لليهود وأداء الكيان الصهيوني
7 حزيران 2024
إعلام الاحتلال: مع "جيش" منهك.. حرب واسعة في لبنان ستدفع "إسرائيل" إلى حافة الهاوية
إعلام الاحتلال: مع "جيش" منهك.. حرب واسعة في لبنان ستدفع "إسرائيل" إلى حافة الهاوية
7 حزيران 2024
تظاهرات حاشدة في صعدة وريمة ومأرب: مع غزة.. تطوير القدرات وتصعيد العمليات
تظاهرات حاشدة في صعدة وريمة ومأرب: مع غزة.. تطوير القدرات وتصعيد العمليات
7 حزيران 2024
200 شهيد في مجازر الاحتلال بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 5 أيام
200 شهيد في مجازر الاحتلال بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 5 أيام
7 حزيران 2024
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
6 حزيران 2024
المقاومة اليمنية والعراقية تنفذ هجمات على ميناء حيفا بفلسطين المحتلة
المقاومة اليمنية والعراقية تنفذ هجمات على ميناء حيفا بفلسطين المحتلة
6 حزيران 2024
مخبر یفتتح 8 مشاريع نفطية كبيرة في 5 محافظات
مخبر یفتتح 8 مشاريع نفطية كبيرة في 5 محافظات
6 حزيران 2024
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين
6 حزيران 2024
الجيش المهزوم والجنود الساخطون... ماذا يجري في الحرب علی قطاع غزة؟
الجيش المهزوم والجنود الساخطون... ماذا يجري في الحرب علی قطاع غزة؟
5 حزيران 2024
سجادة أوروبا الحمراء لجلاد رفح
سجادة أوروبا الحمراء لجلاد رفح
5 حزيران 2024
معقباً على استشهاد مستشار إيراني في سوريا.. سلامي: على الصهاينة انتظار الرد
معقباً على استشهاد مستشار إيراني في سوريا.. سلامي: على الصهاينة انتظار الرد
5 حزيران 2024
العميد قاآني: جبهة المقاومة صاحبة تشخيص وقرار مستقل
العميد قاآني: جبهة المقاومة صاحبة تشخيص وقرار مستقل
5 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)
الأونروا تعلن وقف خدماتها في رفح … والفلسطينيون يبحثون عن أمان لا يجدونه