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السبت 8 حزيران 2024 ساعة 06:47

المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفاً حيوياً للاحتلال بالطيران المسيّر

المقاومة الإسلامية في العراق تضرب هدفاً حيوياً للاحتلال بالطيران المسيّر
وأوضحت المقاومة، في بيانٍ مقتضب، أنّ مجاهديها نفّذوا العملية بواسطة الطيران المُسيّر، مُشدّدةً على أنّها تأتي نصرةً لقطاع غزة، ورداً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين، ومتوعدةً بالاستمرار في "دكّ معاقل الأعداء"، استكمالاً للمرحلة الثانية لعمليات مقاومة الاحتلال.

يُذكر أنّ المقاومة الإسلامية في العراق تواصل تنفيذها عملياتٍ تضرب من خلالها أهدافاً تابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطيني المحتلة، مستهدفةً في المرحلة الثانية بشكلٍ خاص، موانئ الاحتلال.

وكانت آخر العمليات التي أعلنت عنها المقاومة العراقية، قبل عملية اليوم، استهداف ميناء الاحتلال في حيفا، بالطيران المُسيّر، الخميس، وذلك بالاشتراك مع القوات المسلحة اليمنية، ضمن عمليتين عسكريتين.
رقم : 1140364
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