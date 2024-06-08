مسؤول يتوقع بلوغ انتاج البلاد من القمح 15 مليون طن وتحقيق الاكتفاء الذاتي

وقال سهرابي في تصريح تلفزيوني يوم الجمعة، ان انتاج 15 مليون طن من القمح كما هو متوقع في هذا العام سيلبي حاجة كافة المخابز والصناعات ذات الصلة بالقمح والطحين وسيغني البلاد عن استيراد القمح.



واوضح بأن انتاج القمح في العام الماضي بلغ 13 مليون طن لكن المتوقع في العام الحالي زيادة في الانتاج بمقدار مليوني طن، وان محافظتي كلستان (شمال) واردبيل (شمال غرب) هما في طليعة المحافظات الايرانية من حيث حجم انتاج القمح ، كما ان المحافظات الغربية في ايران ايضا ستشهد زيادة في الحصاد.



ونوه بأن رفع سعر شراء القمح من المزارعين والقروض المصرفية التي منحت للمزارعين وتوفير البذور المناسبة والاسمدة والسموم الكيماوية هي من العوامل التي ساهمت في رفع حجم انتاج القمح في الموسم الحالي.