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السبت 8 حزيران 2024 ساعة 07:43

الإعلام الحكومي في غزة: 15517 شهيدًا في قطاع غزة من الأطفال منذ بدء الحرب

الإعلام الحكومي في غزة: 15517 شهيدًا في قطاع غزة من الأطفال منذ بدء الحرب
وأضاف مكتب الإعلام الحكومي في غزة أنَّ 3500 طفل معرضون للموت بسبب سوء التغذية ونقص الغذاء بسبب الحرب.

کما أكد مكتب الإعلام أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
رقم : 1140376
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