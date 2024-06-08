حرب غزة.. اشتباكات في البريج والمغازي وغارات على رفح

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان "الإسرائيلي" على غزة إلى 36654 شهيدًا و 83309 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقد واصل الاحتلال قصفه وتدميره على كافة مناطق غزة، ما أدّى إلى ارتقاء عشرات الشهداء وإصابة آخرين.



في مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال منزلًا مأهولًا بالنازحين يعود لعائلة "مهنا" في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 5 شهداء وإصابة 14 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء.



وقصفت مدفعية الاحتلال حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. وأطلق الاحتلال قنابل إنارة فوق أحياء الصبرة والزيتون جنوبي مدينة غزة.



في مدينة رفح، استهدفت مدفعية الاحتلال، فجر اليوم، وسط وغرب مدينة رفح.



وأطلق الاحتلال قذائف حارقة، ما أدى لاشتعال النيران في منطقة عريبة شمالي المدينة. في المحافظة الوسطى، شنّ الطيران الحربي غارات جوية قرب دوار أبو الروس في المخيم البريج.



وتجدد القصف المدفعي "الإسرائيلي" في محيط المخيم الجديد شمال النصيرات وسط قطاع غزة. وأطلقت آليات الاحتلال، فجر اليوم، نيرانها شرق مخيم البريج وسط القطاع.



"الإعلامي الحكومي" يفند رواية الاحتلال عن مجزرة النصيرات

فند المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة مزاعم جيش الاحتلال قتل 17 عنصرًا من الفصائل خلال قصفه مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" بالقطاع، مؤكدا أن أسماء هذه العناصر بينها أحياء ومهاجرون وشهداء سابقون.



وقال مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، خلال مؤتمر صحافي: "جيش الاحتلال ينشر معلومات زائفة، ويروّج أكاذيب، ويُضلل الرأي العام بنشر أسماء أشخاص زعم أنه قتلهم في مجزرة النصيرات". وأوضح أن من بين تلك الأسماء "أحياء، ومسافرين، وشهداء في أوقات وأماكن مغايرة، وليس في النصيرات".



وأضاف الثوابتة: "نشر جيش الاحتلال (الجمعة) معلومات زائفة عبارة عن قائمة أسماء رباعية مصحوبة بصور شخصية، زعم أنه قتلهم في مجزرة النصيرات التي ارتكبها عندما قصف مدرسة ذكور النصيرات الإعدادية في مخيم 2 بالنصيرات".



ولفت الثوابتة، إلى أن "القائمة التي نشرها جيش الاحتلال بينها ثلاثة مواطنين على قيد الحياة، وأنهم لم يستشهدوا، وأن من بينهم مواطن مسافر منذ سنوات والآن يعيش خارج فلسطين، وتضم أسماء استشهدت في أماكن أخرى وفي مواعيد مغايرة".



وأوضح أن الجيش الإسرائيلي زعم أنه لم يقتل أطفالاً في مجزرة النصيرات، ولكنه قتل 14 طفلاً. فيما ذكر المتحدث باسم الإعلام الحكومي بغزة أسماء الأطفال الشهداء في الهجوم الإسرائيلي.



فیما یلي ابرز تطورات اليوم الـ 246 من العدوانه على غزة الولا باول:



-وزارة الصحة في غزة: نطالب بتوفير مولدات كهرباء لمستشفيات القطاع



-6 شهداء في قصف على مخيم البريج وسط غزة



-المقاومة الإسلامية في العراق تعلن استهداف إسرائيل



-حزب الله يعلن استهداف جنود إسرائيليين بمزارع شبعا المحتلة



-صفارات الإنذار تدوي في صفد والجليل



-استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شرقي طولكرم