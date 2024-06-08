مباحثات سورية روسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي

وتناول الاجتماع تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين البلدين، حيث اتفق الجانبان على متابعة المناقشات حول التعاون الفني في المجالين الضريبي والجمركي، وتعزيز التعاون في القطاعين المصرفي والتأميني.



كما تم الاتفاق على الإسراع في توقيع مشروع مذكرة التفاهم بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والتي ستمنح المنتجات السورية مزايا تفضيلية ضريبية وجمركية عند دخولها لدول الاتحاد.



وفي المجال المصرفي تم الاتفاق على زيادة عدد الحسابات المصرفية بين البنوك السورية والروسية، والتوسع في استخدام نظام التسويات المالية الروسي (SPRS) كبديل لنظام السويفت الغربي.



كما ناقش الجانبان تأمين مجموعة من المقترحات لتأمين التمويل اللازم للمشاريع المتفق على تنفيذها في سورية المرتبطة باتفاقية توسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.



حضر الاجتماع سفير سورية لدى روسيا الاتحادية الدكتور بشار الجعفري، والقنصل الفخري لسانت بطرسبورغ الدكتور ملاذ غازي وعن الجانب الروسي كل من نائب وزير المالية إيفان تشييسكوف ومدير إدارة ديون الدولة دينيس مامونوف ومساعد الوزير أنستاسيا زيلوفا.

