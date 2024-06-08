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السبت 8 حزيران 2024 ساعة 10:35

انسحاب 269 جندياً أمريكياً من النيجر

انسحاب 269 جندياً أمريكياً من النيجر
ونقلت وكالة فرانس برس بياناً وقعه قائد القوات البرية النيجرية العقيد مامان ساني كياو واللواء كينيث إيكمان من وزارة الدفاع الأمريكية في نيامي جاء فيه: “منذ توقيع الاتفاق بشأن انسحاب القوات الأمريكية في الـ 19 أيار الماضي، غادر النيجر بالفعل أكثر من 269 من أصل 946 عنصراً، إضافة إلى أطنان عدة من المعدات الأمريكية على أن يتم استكمال انسحاب القوات في الـ 15 من أيلول المقبل بموجب الاتفاق”.

وجاء الاتفاق على الانسحاب الأمريكي بعد مظاهرات شعبية حاشدة في النيجر تطالب برحيلها.

وكانت سلطات النيجر ألغت في آذار الماضي بمفعول فوري اتفاق التعاون العسكري الموقع مع الولايات المتحدة والذي يعود إلى العام 2012.
رقم : 1140408
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