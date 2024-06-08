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السبت 8 حزيران 2024 ساعة 11:48

إصابة مدني جراء قصف القوات الأوكرانية دونيتسك

إصابة مدني جراء قصف القوات الأوكرانية دونيتسك
ونقل موقع RT عن ممثلية الجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا قوله اليوم: إنه ” خلال الـ 24 ساعة الماضية سجلت الممثلية 23 حالة قصف من قبل القوات الأوكرانية، 12 منها على محور دونيتسك و10 على محور غورلوفكا وحالة قصف واحدة على محور ياسينوفاتايا ما أسفر عن إصابة مدني جراء القصف على أراضي الجمهورية”.

وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 57 مقذوفاً مختلفة العيارات.
يذكر أنه في اليوم السابق تم تسجيل 42 حالة قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

إلى ذلك أعلن حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية الروسية دينيس بوشيلين أن القوات الأوكرانية كثفت قصفها لأراضي الجمهورية بأسلحة بعيدة المدى بعد تحرير القوات الروسية لأفدييفكا.

وقال بوشلين على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ: إن سماح الدول الغربية لأوكرانيا بضرب الأراضي الروسية باستخدام أسلحة بعيدة المدى يشكل تصعيداً يتم تشجيعه من قبل الدول الغربية.

وأضاف لقد شهدنا سابقاً استخدام هذه الأسلحة في توجيه ضربات على الأراضي الروسية، وسمح عدد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة مؤخراً لكييف بتوجيه ضربات إلى الأراضي الروسية باستخدام أسلحتها.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد خلال اجتماع مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ أن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تعد مشاركة مباشرة للدول الغربية في الأزمة الأوكرانية، إذ أنه ليس بإمكان العسكريين الأوكرانيين استخدام صواريخ اتاكمس وستورم شادو بشكل مستقل.
رقم : 1140429
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