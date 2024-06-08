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السبت 8 حزيران 2024 ساعة 11:59

الصحة تطلق نداء استغاثة لتوفير مولدات كهربائية لمستشفيات غزة

الصحة تطلق نداء استغاثة لتوفير مولدات كهربائية لمستشفيات غزة
وقالت وزارة الصحة في بيان لها، السبت: إنها تعتمد منذ 9 أشهر على المولدات الكهربائية لإمداد المستشفيات بالطاقة الكهربائية اللازمة على مدار الساعة بعد تدمير محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة

وأكدت أن عددا من المولدات الكهربائية في المستشفيات تعرض لأعطال فنية كبيرة يصعب إصلاحها والعدد الآخر تعرض للتدمير المباشر من الاحتلال الغاشم.

وتوقعت توقف المولدات الكهربائية في المستشفيات والمراكز الصحية المتبقية ومستودعات الأدوية؛ نتيجة منع دخول قطع الغيار اللازمة لصيانتها.

وحذرت بأن توقف المولدات الكهربائية يعني الموت المحقق للمرضى والمصابين وانتهاء الخدمة الصحية بالكامل في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تعمدت تدمير المولدات الكهربائية في مجمع الشفاء ومجمع ناصر والمستشفى الأندونيسي ومستشفى كمال عدوان شمال غزة بهدف إخراجها عن الخدمة.

وذكرت أن مستشفى شهداء الأقصى تعمل على مولد واحد بعد تعطل أحد المولدين الرئيسين مما ينذر بحدوث كارثة إنسانية.

وقالت وزارة الصحة: إنها تواصل اتصالاتها مع المؤسسات الدولية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل توريد مولدات جديدة وقطع غيار منذ بداية العدوان ولكن دون جدوى نتيجة تعنت الاحتلال الإسرائيلي.
رقم : 1140431
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