الصفحة الرئيسية
0
السبت 8 حزيران 2024 ساعة 12:03

انطلاق الاجتماع الاستثنائي لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8) بترکیا

انطلاق الاجتماع الاستثنائي لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8) بترکیا
وتستضيف مدينة إسطنبول التركية اليوم السبت، اجتماعا استثنائيا لمجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية.

ووصل وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري كني الى اسطنبول على رأس وفد دبلوماسي للمشاركة في هذا الاجتماع الاستثنائي الذي يهدف الى بذل الجهود والامكانات لاتخاذ موقف موحد ضد الكيان الصهيوني والسعي لوقف دائم لإطلاق النار في غزة.

وفي بيان لها، اشارت مجموعة الدول الإسلامية الثمانية النامية بأن هذا الاجتماع الاستثنائي يعقد في قصر“دولمة بهجة” التاريخي بإسطنبول، الیوم السبت 8 حزيران/ يونيو 2024.

وافاد البيان الى ان هذا الاجتماع تم تنظيمه بدعوة من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحيث من المتوقع أن يتم خلق المزيد من الدعم والتضامن في ائتلاف مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية( D-8 ) للشعب الفلسطيني، وخاصة اهالي قطاع غزة المحاصرين.

وفي هذا الاجتماع الاستثنائي أيضا، الذي يحضره الوزراء والوفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في مجموعة الثماني، سيكون هناك نقاش حول المساعدات الإنسانية وغيرها من الضروريات لتخفيف الصعوبات والمعاناة الحالية للشعب الفلسطيني.

ويشارك في هذا الاجتماع بالاضافة الى وزير الخارجية الايراني بالوكالة، وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مرسودي، وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، وزيرة الرعاية الاجتماعية البنغلاديشية ديبو موني ومسؤولون رفيعو المستوى من مصر ونيجيريا.

ومن المحاور الاساسية للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية، العمل الجماعي للمساعدة في إنهاء جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة.
رقم : 1140432
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
خطيب جمعة طهران: الامام الراحل غيّر مجرى التاريخ/ طوفان الاقصى دمرت خطة التطبيع بالكامل
خطيب جمعة طهران: الامام الراحل غيّر مجرى التاريخ/ طوفان الاقصى دمرت خطة التطبيع بالكامل
حاخامات يهود: تباينات صارخة بين المعتقدات الدينية لليهود وأداء الكيان الصهيوني
حاخامات يهود: تباينات صارخة بين المعتقدات الدينية لليهود وأداء الكيان الصهيوني
7 حزيران 2024
إعلام الاحتلال: مع "جيش" منهك.. حرب واسعة في لبنان ستدفع "إسرائيل" إلى حافة الهاوية
إعلام الاحتلال: مع "جيش" منهك.. حرب واسعة في لبنان ستدفع "إسرائيل" إلى حافة الهاوية
7 حزيران 2024
200 شهيد في مجازر الاحتلال بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 5 أيام
200 شهيد في مجازر الاحتلال بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 5 أيام
7 حزيران 2024
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
6 حزيران 2024
المقاومة اليمنية والعراقية تنفذ هجمات على ميناء حيفا بفلسطين المحتلة
المقاومة اليمنية والعراقية تنفذ هجمات على ميناء حيفا بفلسطين المحتلة
6 حزيران 2024
مخبر یفتتح 8 مشاريع نفطية كبيرة في 5 محافظات
مخبر یفتتح 8 مشاريع نفطية كبيرة في 5 محافظات
6 حزيران 2024
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين
6 حزيران 2024
الجيش المهزوم والجنود الساخطون... ماذا يجري في الحرب علی قطاع غزة؟
الجيش المهزوم والجنود الساخطون... ماذا يجري في الحرب علی قطاع غزة؟
5 حزيران 2024
سجادة أوروبا الحمراء لجلاد رفح
سجادة أوروبا الحمراء لجلاد رفح
5 حزيران 2024
معقباً على استشهاد مستشار إيراني في سوريا.. سلامي: على الصهاينة انتظار الرد
معقباً على استشهاد مستشار إيراني في سوريا.. سلامي: على الصهاينة انتظار الرد
5 حزيران 2024
العميد قاآني: جبهة المقاومة صاحبة تشخيص وقرار مستقل
العميد قاآني: جبهة المقاومة صاحبة تشخيص وقرار مستقل
5 حزيران 2024
في الذكرى ٣٥ لرحيل الامام الخميني وقفة عند إرث الإمام في الأمة
في الذكرى ٣٥ لرحيل الامام الخميني وقفة عند إرث الإمام في الأمة
4 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)
الأونروا تعلن وقف خدماتها في رفح … والفلسطينيون يبحثون عن أمان لا يجدونه