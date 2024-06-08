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السبت 8 حزيران 2024 ساعة 12:07

اللواء سلامي: مع مجتمع شاب وحيوي تحل جميع القضايا

اللواء سلامي: مع مجتمع شاب وحيوي تحل جميع القضايا
وعلى هامش المؤتمر الوطني لمجتمع شاب، صرح اللواء سلامي اليوم السبت، بأن الأعداء في الحقيقة تتمحور مؤمراتهم وهجومهم على عقول وقلوب الشباب لأنهم يعلمون أن كل الحقائق والوقائع في الوطن والمجتمع ما هي الا انعكاسات واصداء الحقائق الباطنية لعقول وقلوب شباب المجتمع.

واوضح القائد العام للحرس الثوري الايراني بأن المجتمع الشاب يتسم بالحوافز والحماس والأمل والنشاط على عكس المجتمع الهرِم الذي يفقد الرغبة في التضحية والايثار والغفران.

كما اعتبر اللواء سلامي بأن الشباب هم سبب نهوض وارتقاء المجتمع مضيفا بانه مع مجتمع شاب وحيوي تحل جميع القضايا ويصبح المجتمع قويا ومتماسكا.

ولفت القائد العام للحرس الثوري الايراني الى ان ايران تجاوزت كل الصعوبات والأزمات الكبرى بفضل قوة الشباب وقوة المجتمع الشاب.

واضاف اللواء سلامي الى ان الثورة الاسلامية انتصرت ومازالت مستمرة بفضل الشباب الذين تواجدوا في كل الميادين وواجهوا كل الصعاب بقوة وايمان، فكانوا ابطال ساحات الحرب والكوارث الطبيعية والعقوبات والاوبئة واستطاعوا الانتصار دوما. 

وبيّن بأن المجتمع يتقدم بقوة هؤلاء الشباب لإنهم مهندسو الشخصية والهوية والشكل الرئيسي لهذا المجتمع اليوم وفي المستقبل، وهم على عكس المجتمع الهرِم يبثون النشاط والامل والفرح والحياة.

وأكد على أن قضية المحافظة على المجتمع الشاب هي قضية مهمة بالنسبة للحرس الثوري الإيراني لان معركة خفض عدد السكان بدأت في ايران منذ سنوات وعقود.
رقم : 1140433
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