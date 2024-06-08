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السبت 8 حزيران 2024 ساعة 12:11

كنعاني يؤكد أهمية الدور الفعال للمقاطعة في وقف جرائم الصهاينة

كنعاني يؤكد أهمية الدور الفعال للمقاطعة في وقف جرائم الصهاينة
ولفت كنعاني إلى أن أبشع الجرائم الدولية بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية من خلال القتل الجماعي للمواطنين والنساء والأطفال، والهجمات على المعسكرات والمدارس والمساجد والمستشفيات والجامعات والكنائس، وقتل الأسرى، والقتل الهادف للصحفيين، واستخدام سلاح الجوع والمجاعة المصطنعة والتهجير القسري لأكثر من مليون نسمة من سكان غزة وقتل موظفي المنظمات الدولية الناشطة في الشؤون الإنسانية وغيرها هي جزء من جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة خلال الـ 245 يوما الماضية.

وأضاف، بسبب تقاعس الحكومات ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن وقف جرائم الحرب الصهيونية ضد الفلسطينيين، تتزايد مسؤولية الشعوب وكذلك المنظمات غير الحكومية في دعم شعب فلسطين المظلوم.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن مقاطعة البضائع والشركات الصهيونية هي الأسهل ولكنها فعالة جداً.
رقم : 1140434
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