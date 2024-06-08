باقري يدعو إلى تشكيل لجنة قانونية بهدف دعم فلسطين في المحافل الدولية

حيث اقترح باقري إنشاء "برنامج دعم من قبل المنظمة فيما يتعلق بفلسطين". يمكن أن يكون لهذا البرنامج مساهمات جماعية لأعضاء المنظمة في احتياجات التنمية وإعادة الإعمار في فلسطين.



كما دعا باقري إلى دعم المنظمة لتنظيم مؤتمر دولي حول إعادة إعمار غزة وإنشاء صندوق إسلامي لجمع المساعدات المالية من الدول الإسلامية.



واقترح باقري تشكيل مجموعة اتصال للمنظمة لمرافقة مجموعة الاتصال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي في المساعي الدولية لوقف الحرب على غزة وإرسال المساعدات الإنسانية الدولية إلى هذه المنطقة.



كما اقترح المشرف على الخارجية الإيرانية قطع وتعليق أية علاقات سياسية واقتصادية وتجارية مع الكيان الصهيوني وتصنيف جيش الكيان الصهيوني المحتل ومؤسساته الأمنية كـ"منظمات إرهابية" بسبب ارتكابه جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.



وأكد ضرورة دعم المنظمة لتقديم الكيان الإسرائيلي ككيان فصل عنصري والجهد المشترك للدول الأعضاء لإحياء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3379.



ودعا إلى دعم المنظمة لعقد محادثات فلسطينية شاملة بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية لغرض التوافق والوحدة الوطنية الفلسطينية والاتفاق على إدارة الأراضي الفلسطينية بعد انتهاء الحرب وإقامة الانتخابات.



ولفت الى ضرورة طلب المنظمة تعليق عضوية ومشاركة الكيان الصهيوني المعتدي في المؤسسات والمناسبات الدولية، بما في ذلك طرد هذا الكيان من أولمبياد باريس، و

ودعا باقري إلى تشكيل لجنة قانونية مشتركة من قبل الدول الأعضاء في المنظمة بهدف تقديم الدعم القانوني لفلسطين في الحملات القانونية الدولية الحالية في محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها.