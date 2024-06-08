محققاً إصابات مباشرة.. حزب الله يستهدف موقع "السماقة" وثكنة "زرعيت"

وأعلنت المقاومة استهداف موقع "السماقة" في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة، محقّقةً إصابة مباشرة.
وأعلنت أنّ مجاهديها استهدفوا، صباح اليوم السبت، ثكنة "زرعيت" بقذائف المدفعية وأصابوها إصابةً مباشرة.
كما شنّت المقاومة، في وقتٍ سابق اليوم، هجوماً جوياً بمسيّرة انقضاضية على مربض المدفعية المستحدث في منطقة "سنئيم" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، استهدفت أماكن تموضع واستقرار ضباط الاحتلال وجنوده، وأصابت الهدف بدقة.
وقبل ذلك، أعلنت أنه بعد رصدٍ وترقّب لقوات الاحتلال الإسرائيلي في موقع "الراهب" عند فجر اليوم، وعند تحرّك مجموعة من جنوده داخل الموقع، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية.
وتحدّث مصدر في جنوب لبنان عن قصف الاحتلال أطراف راميا وكفرشوبا وكفر حمام.
يُذكر أنّ المقاومة كانت قد نفّذت 4 عمليات، أمس الجمعة، استهدفت من خلالها مرابض مدفعية إسرائيلية في الموقع العسكري في "خربة ماعر"، وانتشاراً لجنود الاحتلال في محيط الموقع بقذائف المدفعية، إضافةً إلى آلية عسكرية داخل موقع "بركة ريشا"، بصاروخ موجّه، وانتشار للجنود في حرج "نطوعا" بالأسلحة الصاروخية.