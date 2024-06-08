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السبت 8 حزيران 2024 ساعة 15:57

أنصار الله مُدينةً مجزرة النصيرات: الإمعان في القتل والتوحش لن يُثني المقاومة

أنصار الله مُدينةً مجزرة النصيرات: الإمعان في القتل والتوحش لن يُثني المقاومة
وفي بيان، قالت أنصار الله إنّ "المجزرة الصهيونية تأتي بعد ساعات من إعلان الأمم المتحدة إدراج حكومة الاحتلال في قائمة العار الخاصة بقتلة الأطفال". 

وأضافت أنّ "مجزرة النصيرات تؤكّد أنّ الكيان الصهيوني مجرد عصابة إجرامية مارقة ليس لها علاقة بحقوق الإنسان أو القانون الدولي". 

كما لفتت أنصار الله إلى أنّ "المجزرة المروعة تتزامن مع مبادرة التضليل الأميركية لمنح العدو المزيد من الوقت لارتكاب الجرائم بدعم أميركي واضح". 

كذلك، شدّدت الحركة على أنّ "الإمعان في القتل والتوحش لا يمكن أن يُثني المقاومة أو يدفعها إلى المساومة والتنازل عن الحقوق المشروعة للفلسطينيين". 

وتابعت أنّ "هذا التصعيد يأتي فيما أغلب الحكومات العربية والإسلامية متمادية في خضوعها وخنوعها وخذلانها"، مؤكّدةً أنّ "على الشعوب الحرة أن تواصل دعمها وتضامنها مع الشعب الفلسطيني حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن غزة وأهلها". 

يأتي ذلك بعدما شنّ الاحتلال الإسرائيلي، في وقتٍ سابق اليوم، عشرات الغارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ضربت منازل مدنية، ما أدّى إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال. 

كما شنّ الاحتلال الإسرائيلي قصفاً جوياً ومدفعياً ومروحياً على المنطقة الوسطى في غزة، خاصةً في مخيم المغازي، وفي دير البلح، ما أدّى إلى عدد من الشهداء والجرحى.  

وتعقيباً على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إنّ "العالم صنّف الاحتلال بأنه قاتل الأطفال، لكنه عاجز عن وضع حدٍّ لحرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا".

وأكد هنية أنّ "شعبنا لن يستسلم، والمقاومة ستواصل الدفاع عن حقوقنا في وجه هذا العدو المجرم"، موضحاً أنه "إذا كان الاحتلال يعتقد أنه يستطيع أن يفرض علينا خياراته بالقوة فهو واهم".
رقم : 1140465
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