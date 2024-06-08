الصفحة الرئيسية
0
السبت 8 حزيران 2024 ساعة 16:07

على خطى روسيا.. أوكرانيا تجند السجناء

على خطى روسيا.. أوكرانيا تجند السجناء
 
ويأتي ذلك بينما تواجه كييف خيارات صعبة مع تلاشي الموجة الأولية من المتطوعين وخسارة الأرض أمام عدو يمكن أن يعتمد على عدد سكان أكبر بثلاث مرات ونصف.

وتقول العديد من وحدات الخطوط الأمامية إنها مستنزفة ومنهكة، وتكافح أوكرانيا لتجنيد عدد كافٍ من الرجال لصد الهجمات الروسية المتزايدة.

وبحثاً عن مئات الآلاف من الجنود الجدد، خفضت أوكرانيا سن التعبئة، وزادت التعويضات المالية للقوات، وسعت إلى إجبار الرجال في سن الخدمة العسكرية الذين فروا إلى الخارج على العودة إلى ديارهم والقتال.

إلا أن برنامج أوكرانيا يختلف عن البرنامج الروسي لتجنيد السجناء في عدة جوانب، فعلى عكس موسكو، فإن المدانين بجرائم معينة في أوكرانيا لن يكونوا مؤهلين.
 
وقالت أولينا فيسوتسكا، نائبة وزير العدل الأوكراني، إن ذلك يشمل الأشخاص المدانين بالعنف الجنسي، والحوادث المرورية التي أدت إلى الوفاة، والقتل إذا كان لأكثر من شخص واحد أو تم تنفيذها "بقسوة خاصة"، من بين قيود أخرى. وفي حين أن السجناء الروس سيحصلون بشكل رئيسي على شطب سجلهم الجنائي بعد الخدمة، فإن الأوكرانيين لن يفعلوا ذلك. 
رقم : 1140468
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
أنصار الله مُدينةً مجزرة النصيرات: الإمعان في القتل والتوحش لن يُثني المقاومة
أنصار الله مُدينةً مجزرة النصيرات: الإمعان في القتل والتوحش لن يُثني المقاومة
خطيب جمعة طهران: الامام الراحل غيّر مجرى التاريخ/ طوفان الاقصى دمرت خطة التطبيع بالكامل
خطيب جمعة طهران: الامام الراحل غيّر مجرى التاريخ/ طوفان الاقصى دمرت خطة التطبيع بالكامل
7 حزيران 2024
حاخامات يهود: تباينات صارخة بين المعتقدات الدينية لليهود وأداء الكيان الصهيوني
حاخامات يهود: تباينات صارخة بين المعتقدات الدينية لليهود وأداء الكيان الصهيوني
7 حزيران 2024
إعلام الاحتلال: مع "جيش" منهك.. حرب واسعة في لبنان ستدفع "إسرائيل" إلى حافة الهاوية
إعلام الاحتلال: مع "جيش" منهك.. حرب واسعة في لبنان ستدفع "إسرائيل" إلى حافة الهاوية
7 حزيران 2024
200 شهيد في مجازر الاحتلال بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 5 أيام
200 شهيد في مجازر الاحتلال بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 5 أيام
7 حزيران 2024
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
6 حزيران 2024
المقاومة اليمنية والعراقية تنفذ هجمات على ميناء حيفا بفلسطين المحتلة
المقاومة اليمنية والعراقية تنفذ هجمات على ميناء حيفا بفلسطين المحتلة
6 حزيران 2024
مخبر یفتتح 8 مشاريع نفطية كبيرة في 5 محافظات
مخبر یفتتح 8 مشاريع نفطية كبيرة في 5 محافظات
6 حزيران 2024
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين
6 حزيران 2024
الجيش المهزوم والجنود الساخطون... ماذا يجري في الحرب علی قطاع غزة؟
الجيش المهزوم والجنود الساخطون... ماذا يجري في الحرب علی قطاع غزة؟
5 حزيران 2024
سجادة أوروبا الحمراء لجلاد رفح
سجادة أوروبا الحمراء لجلاد رفح
5 حزيران 2024
معقباً على استشهاد مستشار إيراني في سوريا.. سلامي: على الصهاينة انتظار الرد
معقباً على استشهاد مستشار إيراني في سوريا.. سلامي: على الصهاينة انتظار الرد
5 حزيران 2024
العميد قاآني: جبهة المقاومة صاحبة تشخيص وقرار مستقل
العميد قاآني: جبهة المقاومة صاحبة تشخيص وقرار مستقل
5 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)
الأونروا تعلن وقف خدماتها في رفح … والفلسطينيون يبحثون عن أمان لا يجدونه