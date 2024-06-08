بوتين: لزيادة التعاون الاقتصادي مع الشرق الأوسط وأفريقيا

وتتضمن الاستراتيجية تعزيز العلاقات مع الشركاء الدوليين، وتحسين البنية التحتية، وتشجيع الابتكار، علاوة على ذلك تسعى روسيا إلى زيادة التجارة مع دول الشرق الأوسط بنسبة 100%، وأفريقيا بنسبة 69%



كما أشار الرئيس الروسي إلى مرونة ونمو الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% وزيادة التجارة بنسبة 4.7%، مع وجود مساعٍ لتعزيز الصادرات بحلول عام 2030.



وذكر الرئيس أن روسيا تستثمر بكثافة في البنية التحتية لوسائل النقل، مع توسيع الطريق البحري الشمالي وتحسين شبكات السكك الحديدية، وتسعى أيضاً إلى زيادة استخدام الروبل في المعاملات الدولية، حيث وصلت حصة المعاملات بالروبل إلى 40%.



إضافة إلى ذلك، تركز روسيا على توسيع تحالف دول "البريكس"، الذي يمثل 36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و25% من سكان العالم، وشهد الاقتصاد الروسي نمواً بنسبة 3.6%، بدعم من الصناعات غير السلعية مثل التصنيع والبناء والزراعة.



كما تخطط روسيا لزيادة الاستثمارات في المشاريع التكنولوجية وتعزيز سوق العمل والبنية التحتية الاجتماعية، بهدف خلق فرص عمل جديدة ودعم التوظيف من خلال المشاريع الإقليمية والمبادرات التنموية.



يُذكر أن روسيا وقعت العديد من الاتفاقيات بينها وبين الدول الأفريقية خلال المؤتمر المذكور، إذ كشف وزير المعادن السوداني، محمد بشير عبد الله أبو نمو، عن اتفاقية وقعها مع شركة روسية لاستكشاف الذهب في السودان، إضافةً إلى توقيع روسيا وجمهورية غينيا مذكرة تنص على بناء محطات طاقة نووية عائمة.