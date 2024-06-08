أبرز تطورات طوفان الأقصى 8-6-2024

ويأتي هذا الاستهداف، بحسب البيان الذي نشره الإعلام الحربي في حزب الله، في إطار دعم "الشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته"، ورداً على "اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة، والمنازل الآمنة، واستهداف المدنيين، وخصوصاً في بلدة عيترون"، والذي أسفر عن استشهاد مواطنَين اثنين، وإصابة آخرين.



ونفذت المقاومة، بحسب ما نقل مصدر، 6 عمليات، اليوم، ضد "جيش" الاحتلال، حتى الآن.



وتوزعّت عمليات المقاومة بين استهداف تجمع لجنود الاحتلال في مثلث ‏الطيحات، واستهداف مجموعة من الجنود داخل موقع الراهب، وصولاً إلى ‏هجوم جوي، عبر مسيرة انقضاضية على مربض المدفعية المستحدث في منطقة سنئيم في الجولان السوري المحتل، واستهداف ثكنة زرعيت، واستهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، والاستهداف الأخير للمالكية.



وأفاد مصدر في جنوبي لبنان، بأن الاحتلال الإسرائيلي قصف أطراف بلدة راميا، وكفرشوبا، وكفر حمام.



وفي سياق متصل أفاد مصدر في غزة، اليوم السبت، بشنّ الاحتلال الإسرائيلي عشرات الغارات على مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، مشيراً إلى أنّ عشرات الشهداء والجرحى يصلون تباعاً إلى مستشفى الأقصى بدير البلح.



وأكد المصدر أنّ عشرات الصواريخ الإسرائيلية ضربت منازل مدنية في مخيم النصيرات، لافتاً إلى أنّ معظم الشهداء من الأطفال والنساء، مشيراً إلى أنّهم يصلون إلى مستشفى شهداء الأقصى عبر عربات تجرّها الدواب وسيارات خاصة.



ولفت إلى وجود أعدادٍ من الشهداء والجرحى لا تصل إليهم سيارات الإسعاف، مضيفاً أنّ مروحيات وطائرات "كواد كابتر" تطلق النار بكثافة، وعشرات الإصابات في الشوارع.



وتحدّث المصدر عن ارتقاء 80 شهيداً وإصابة العشرات في غارات الاحتلال على مخيم النصيرات ومناطق متفرقة وسط القطاع.



بدورها، أكدت وزارة الصحة في غزة أنّ الطواقم الطبية في مستشفى شهداء الأقصى تواجه صعوبات كبيرة في السيطرة على الأعداد المتزايدة من الإصابات نتيجة القصف المتواصل على عدة مناطق في المحافظة الوسطى.



ولفتت الوزارة إلى أنّ المستشفى يواجه نقصاً حادّاً في الأدوية والمستهلكات الطبية والوقود، بالإضافة إلى توقّف المولّد الكهربائي الرئيسي، مشيرةً إلى أنّ عشرات المصابين يفترشون الأرض، فيما تحاول الطواقم الطبية إنقاذهم بما يتوفّر لديها من إمكانيات طبية بسيطة.



في غضون ذلك، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أنّ "جيش" الاحتلال الإسرائيلي يشنّ عدواناً همجياً وحشياً على مخيم النصيرات، ويستهدف المدنيين بشكلٍ مباشر، مشيراً إلى وجود العشرات من جثامين الشهداء والجرحى ملقاة على الأرض وفي الشوارع وداخل المنازل الآمنة، ولا تتمكّن سيارات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المكان بسبب شدة القصف وعدوان الاحتلال.



وأضاف المكتب الإعلامي أنّ "جيش" الاحتلال يشنّ العدوان الوحشي من خلال عشرات الطائرات الحربية وطائرات الكواد كابتر والطائرات المروحية، بينما تقوم الدبابات في الوقت ذاته بقصف منازل المواطنين الآمنين، في نية مبيّتة للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مجازر همجية ضد المدنيين الآمنين في منازلهم وفي مراكز النزوح.



كذلك، شدّد على أنّ الوضع الميداني في المحافظة الوسطى كارثي بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي في كلّ أرجاء المحافظة الوسطى بلا استثناء، لافتاً إلى أنّ "جيش" الاحتلال يمارس جريمة منظّمة ضد المدنيين والآمنين وضد الأطفال والنساء في كل أرجاء المحافظة.



وأوضح المكتب أنّ مستشفى شهداء الأقصى هو المستشفى الوحيد في المحافظة الوسطى، ويعمل حالياً على مولد كهربائي واحد فقط بعد تعطّل واحد من مولدين اثنين يعمل عليهما المستشفى منذ ثمانية أشهر، مشيراً إلى أنّ توقّف أحد هذين المولّدين ينذر بكارثة حقيقية فيما لو توقّف المولّد الوحيد، وبالتالي قد يخرج المستشفى عن الخدمة.



ولفت إلى أنّ هذا المستشفى يقدّم الخدمة الصحية لمليون إنسان ونازح ولا يمكن أن يستوعب هذا العدد الكبير من الشهداء والإصابات، إذ إنّ المستشفى ممتلئ بالكامل منذ أسابيع طويلة.



وطالب المكتب المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ المستشفى، وإنقاذ الواقع الصحي في المحافظة الوسطى، حتى يستطيع المستشفى تقديم الخدمة الصحية لآلاف الجرحى والمرضى.