في اليوم 248 للعدوان.. 7 شهداء بينهم نساء وأطفال بقصف غزة واستهداف شاب في طولكرم

وأعلنت مصادر طبية فسطينية استشهاد 6 مواطنين ينهم نساء وأطفال إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة غزة.



كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات عنيفة شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.



من جهة اخرى، أعلن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، عن استشهاد الشاب يوسف سميح عبد الكريم عبد الدايم (21 عاما)، وهو طالب في كلية الهندسة بجامعة خضوري، ومن سكان مخيم طولكرم.



وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت ضاحية ذنابة، وتمركزت في محيط مسجد الصفا والمروة، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، واعتقلت الشاب عبد السلام عبد الهادي.



وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نشرت قناصتها فوق سطح احدى البنايات العالية في الضاحية المحاذية لمخيم طولكرم، وأطلقوا النار بشكل عشوائي، تجاه المواطنين، ما ادى الى اصابة الشاب عبد الدايم في حارة مربعة حنون بالمخيم، ومنعت طواقم الاسعاف من الوصول إليه، وترك ينزف على الأرض، ما ادى الى استشهاده.



وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة، بحسب مصادر طبية، إلى 37084، والإصابات إلى 84494، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.



الاحتلال يداهم عددا من المنازل في مدينة قلقيلية

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، مدينة قلقيلية.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الجنوبي وسيرت مركباتها العسكرية في شوارعها.



كما داهم جنود الاحتلال عددا من المنازل في شارع النفق في المدينة، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات في صفوف المواطنين.



إصابة خطيرة برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس

واليوم الاثنين ايضا، أصيب شاب فلسطيني، بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم الفارعة، جنوب طوباس.



وأفادت مصادر طبية لـ"وفا" بأن طواقم الإسعاف نقلت إصابة خطيرة جدا برصاص الاحتلال من مخيم الفارعة إلى المستشفى.



وكان اربعة شبان، قد أصيبوا فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم الفارعة.



وقد تجددت المواجهات مع قوات الاحتلال داخل المخيم صباح اليوم الاثنين، بعد اكتشاف وحدات خاصة متحصنة في احدى البنايات، بعد انسحابها من المخيم بعد اقتحام استمر خمس ساعات.

