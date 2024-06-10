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الاثنين 10 حزيران 2024 ساعة 07:42

قائد 'فرقة الثعلب الناري' بجيش الاحتلال يستقيل لهذا السبب..

قائد
وقالت هيئة البث الإسرائيلي ان استقالة قائد فرقة غزة بجيش الإحتلال جاءت بسبب الفشل في 7 أكتوبر الماضي بعد عملية طوفان الأقصى، التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية على مستوطنات محيط قطاع غزة.

واضافت: ان قائد فرقة غزة بجيش الإحتلال آفي روزنفيلد اعلن استقالته بقوله: "أستقيل من منصبي، بعد أن فشلت في مهمة حياتي لحماية غلاف غزة، في هجوم السابع من أكتوبر الماضي، الذي شنته حماس ضدنا".

ما هي فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي؟
وتعرف فرقة غزة، بفرقة الثعلب الناري 143، وهي تابعة للقيادة الجنوبية لجيش الاحتلال، ومنطقة عملياتها الحدود مع قطاع غزة والمنطقة المحيطة بها، وكان قائد الفرقة العميد آفي روزنفيلد، الذي حل بديلًا عن نمرود ألوني في أغسطس 2022.

من هو آفي روزنفيلد؟
آفي روزنفيلد، ضابط عسكري إسرائيلي كبير، حصل في عام 2023 على رتبة عميد، وشغل منصب قائد فرقة غزة، وشغل سابقًا منصب قائد لواء عوز، وقائد لواء بيسلاماخ، وقائد لواء شمال غزة، وقائد لواء شارون الإقليمي، وقائد وحدة شلداغ وقائد لواء مشاة ناحال.
 
رقم : 1140758
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