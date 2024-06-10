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الاثنين 10 حزيران 2024 ساعة 07:47

بدء الحملات الاعلامية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الـ 14 في البلاد

بدء الحملات الاعلامية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الـ 14 في البلاد
واشار اسلامي في تصريح خاص لمراسل ارنا، الى حسم اسماء المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ مبينا : ان مجلس صيانة الدستور قام وفقا للمادة الـ 57 من قانونه بتحديد اهلية المرشحين الستة؛ وقد ابلغ وزارة الداخلية بقراره النهائي، وبذلك فقد تم الاعلان عن هذه النتيجة من قبل لجنة الانتخابات اليوم الاحد.

وفي الشان ذاته، اشار هذا المسؤول الى عقد اجتماع الهيئة التنفيذية للجنة الانتخابات برعاية وزير الداخلية، عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، ليعقبه اجتماع رؤساء السلطات الثلاث.

وبحسب "اسلامي"، فإن اسماء المرشحين الستة الذين حسمت مشاركتهم في سباق الانتخابات الرئاسية، جاءت على الشكل التالي:

1.مصطفی بور محمدي

2. مسعود بزشکیان

3. سعید جلیلي

4. علیرضا زاکاني

5. محمد باقر قالیباف

6. سید امیر حسین قاضي ‌زاده هاشمي

علما، بان عملية التصويت في انتخابات رئاسة الجمهورية لنسختها الرابعة عشرة، ستجري يوم الجمعة 28 حزيران / يونيو الجاري، لاختيار تاسع رئيس للجمهورية الاسلامية الايرانية.
 
رقم : 1140760
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