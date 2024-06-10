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الاثنين 10 حزيران 2024 ساعة 07:58

تحديد مواعيد المناظرات التلفزيونية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الايرانية

تحديد مواعيد المناظرات التلفزيونية لمرشحي الانتخابات الرئاسية الايرانية
وستجرى المناظرة الانتخابية الأولى يوم الاثنين من الاسبوع القادم 17 حزيران/يونيو من الساعة 20:00 إلى الساعة 24:00 وسيتم بثها مباشرة على القناة الاولى في التلفزيون الايراني.

وستكون المناظرات اللاحقة ايام الخميس 20 والجمعة 21 والاثنين 24 والثلاثاء 25 حزيران /يونيو من الساعة 20:00 إلى الساعة 24:00 وستبث ايضا على القناة الاولى للتلفزيون الايراني.

وأسماء المرشحين الستة المؤهلين للانتخابات الرئاسية هم: سعيد جليلي، وأمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومحمد باقر قاليباف، وعلي رضا زاكاني، ومصطفى بور محمدي، ومسعود بزشكيان.

وستجرى الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة يوم الجمعة 28 حزيران/يونيو الجاري لانتخاب الرئيس التاسع في الجمهورية الاسلامية الايرانية.
رقم : 1140762
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