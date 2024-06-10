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الاثنين 10 حزيران 2024 ساعة 09:07

حزب الله: أعددنا لكل مرحلة من الحرب سلاحها ومفاجآتها!

حزب الله: أعددنا لكل مرحلة من الحرب سلاحها ومفاجآتها!
وبين الشيخ قاووق خلال الحفل التكريمي الذي أقامه حزب الله في بلدة البابلية الجنوبية، أن صاروخ ألماس تفوق وتغلب على القبة الحديدية الإسرائيلية وأصاب كبرياء العدو في الصميم وغير الكثير من المعادلات وموازين القوى.

وشدد على أن المقاومة في لبنان ازدادت قوة كمًا ونوعًا، وقوة العدو تراجعت كمًا ونوعًا وعلى كل المستويات، لافتًا إلى أن كثرة تهديدات العدو تُعبر عن وجعه ويأسه ورئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو يُهدد وهو يرتجف من بين الحرائق المشتعلة في الشمال.

وقال إن جبهة إسناد غزة تحقق أهدافها وهذه المرحلة تُظهر نتائجها أكثر فأكثر، لافتًا إلى أنَ جبهة الإسناد تشكل ضغطًا واسعًا وقويًا لوقف العدوان على غزة وتحصن الأمن القومي وتُحدِد مستقبل المنطقة.

كما أكَد الشيخ قاووق، أنَ كيان العدو خسر الحرب ولن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب، مشيرًا إلى أن جيش العدو يُكافح ليبقى لا ليصنع الانتصارات.
 
رقم : 1140778
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