فولودين: على ماكرون وشولتس أن يستقيلا بعد خسارتهما بانتخابات البرلمان الأوروبي

وكتب فولودين في صفحته على تلغرام وفقاً لموقع RT: “النتائج في فرنسا وألمانيا يمكن التنبؤ بها فالاقتصاد في حالة ركود وأزمة هجرة، وتم جر الدولتين إلى الحرب في أوكرانيا خلافا ً لمصالحهما الوطنية ومع ذلك يتمسك ماكرون وشولتس بالسلطة بكل قوتهما، وسيكون من الصحيح أن يستقيلا ويتوقفا عن الاستهزاء بمواطني دولتيهما”.



وأشار إلى أن حزبي ماكرون وشولتس خسرا بشكل بائس في انتخابات البرلمان الأوروبي، وأن النتائج الأولية للانتخابات تدل على أن سياسة ماكرون فشلت، وأن الائتلاف الحاكم في ألمانيا فقد دعمه بين الجمهور.



وتدل المعلومات الأولية على أن نسبة المشاركة في انتخابات البرلمان الأوروبي بلغت 51 بالمئة، وفاز الحزب الشعبي الأوروبي في معظم بلدان الاتحاد الأوروبي، وفي فرنسا حل الرئيس إيمانويل ماكرون البرلمان الفرنسي بسبب خسارة حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي، وفي ألمانيا أظهر حزب المستشار أولاف شولتس أسوأ نتيجة له في التاريخ، حيث خسر أمام اليمين المتطرف.