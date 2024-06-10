الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 10 حزيران 2024 ساعة 09:19

الخارجية الإيرانية ترد على بيان وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي

الخارجية الإيرانية ترد على بيان وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي
أضاف؛ تعتبر الجمهورية الإسلامية الإيرانية أي مطالبة بشأن الجزر الثلاث المذكورة بمثابة تدخل في شؤونها الداخلية وأراضيها وتدين ذلك بشدة.

وأشار كنعاني إلى البند المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني؛ وقال لقد التزمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما بالقوانين الدولية والتزاماتها، لذا فهي تعتبر التصريحات التي لا أساس لها من الصحة والمتعلقة ببرنامجها النووي السلمي لا قيمة لها.

كما رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية إدراج مطالبة الكويت الأحادية بشأن حقل آرش في البيان الختامي لوزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي.

وقال كنعاني؛ إن إصدار البيانات المتكررة والمطالبات الأحادية ليس له أي قيمة قانونية ولا يثبت أي حق للجانب الكويتي.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن مثل هذه المواقف والتوجهات غير مجدية، وقال إن الحل المنطقي والفعال الوحيد هو العودة إلى طاولة المفاوضات الفنية والقانونية والحوار الثنائي من أجل التوصل إلى اتفاق مستدام يقوم على حسن الجوار واحترام المصالح المشتركة.

وأكد كنعاني حق الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا الحقل المشترك استنادا إلى سياق المفاوضات الثنائية؛ وقال، ننصح السلطات الكويتية بالامتناع عن اللجوء إلى الأساليب السياسية والإعلامية غير المثمرة فيما يتعلق بالقضية القانونية والفنية لحقل آرش المشترك.

وفي الختام أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية؛ أن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، انطلاقا من رؤيتها الاستراتيجية وسياساتها المبدئية، ترى دائما أن حل المشاكل الإقليمية يعتمد على التفاعل والتعاون مع الجيران، وترحب بالمبادرات البناءة في مجال العلاقات والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.
رقم : 1140782
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
غانتس وآيزنكوت.. "إستقالة" أم "هروب"
غانتس وآيزنكوت.. "إستقالة" أم "هروب"
باقري: اعتماد قرار في الوكالة الدولية لا تأثير له على إرادة إيران
باقري: اعتماد قرار في الوكالة الدولية لا تأثير له على إرادة إيران
10 حزيران 2024
بالمسيرات الانقضاضية.. حزب الله يستهدف مقر القيادة ‏المستحدث التابع للفرقة 146
بالمسيرات الانقضاضية.. حزب الله يستهدف مقر القيادة ‏المستحدث التابع للفرقة 146
10 حزيران 2024
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
10 حزيران 2024
أنصار الله مُدينةً مجزرة النصيرات: الإمعان في القتل والتوحش لن يُثني المقاومة
أنصار الله مُدينةً مجزرة النصيرات: الإمعان في القتل والتوحش لن يُثني المقاومة
8 حزيران 2024
خطيب جمعة طهران: الامام الراحل غيّر مجرى التاريخ/ طوفان الاقصى دمرت خطة التطبيع بالكامل
خطيب جمعة طهران: الامام الراحل غيّر مجرى التاريخ/ طوفان الاقصى دمرت خطة التطبيع بالكامل
7 حزيران 2024
حاخامات يهود: تباينات صارخة بين المعتقدات الدينية لليهود وأداء الكيان الصهيوني
حاخامات يهود: تباينات صارخة بين المعتقدات الدينية لليهود وأداء الكيان الصهيوني
7 حزيران 2024
إعلام الاحتلال: مع "جيش" منهك.. حرب واسعة في لبنان ستدفع "إسرائيل" إلى حافة الهاوية
إعلام الاحتلال: مع "جيش" منهك.. حرب واسعة في لبنان ستدفع "إسرائيل" إلى حافة الهاوية
7 حزيران 2024
200 شهيد في مجازر الاحتلال بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 5 أيام
200 شهيد في مجازر الاحتلال بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 5 أيام
7 حزيران 2024
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
6 حزيران 2024
المقاومة اليمنية والعراقية تنفذ هجمات على ميناء حيفا بفلسطين المحتلة
المقاومة اليمنية والعراقية تنفذ هجمات على ميناء حيفا بفلسطين المحتلة
6 حزيران 2024
مخبر یفتتح 8 مشاريع نفطية كبيرة في 5 محافظات
مخبر یفتتح 8 مشاريع نفطية كبيرة في 5 محافظات
6 حزيران 2024
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين
6 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)