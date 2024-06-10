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الاثنين 10 حزيران 2024 ساعة 09:42

كارثة قد تجر كيان الاحتلال الى شفا الانهيار..ما هي؟

كارثة قد تجر كيان الاحتلال الى شفا الانهيار..ما هي؟
وبلغ العجز التراكمى 137.7 مليار شيكل (نحو 46.5 مليار دولار) خلال الـ12 شهرًا الماضية، وهو ما يفوق بشكل ملحوظ العجز المسموح به فى قانون الموازنة لعام 2024. ففى مايو وحده سجلت الإيرادات 44 مليار شيكل (نحو 11.7 مليار دولار) مقابل نفقات بلغت 54 مليار شيكل (أى 14.3 مليار دولار)، ما يشير إلى ضرورة إعادة النظر فى السياسات المالية الحالية.

ووفقًا لمسؤول رفيع المستوى فى وزارة كيان الاحتلال، فإن الوضع الراهن قد يستدعى إجراءات جذرية مثل تخفيضات موجعة فى الميزانية للتعامل مع العجز المتزايد. وتشير البيانات الصادرة عن المحاسب العام فى الكيان إلى أن العجز فى مايو وصل إلى 10 مليارات شيكل (نحو 2.6 مليار دولار).

وفي سياق متصل، أشارت التقديرات إلى أن التضخم في هذا الكيان قد يصل إلى 4%، وهو ضعف الهدف المحدد فى قانون الموازنة للعام الجاري، ما يعزز الحاجة إلى تدابير استباقية للحفاظ على استقرار الاقتصاد.

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، فى رسالته الصباحية إلى مفوض الميزانية، أكد على أهمية المسؤولية المالية وضرورة العمل السريع لتحديد أطر الميزانية الجديدة لعام 2025. وشدد الوزير على الحاجة إلى خلق بيئة من اليقين والثقة للمستثمرين في الاقتصاد الإسرائيلي.

ويحدد سموتريتش محاور رئيسة للميزانية الجديدة تشمل التحول من الحرب إلى النمو، مع التركيز على التكنولوجيا الفائقة، سوق العقارات، دمج المستوطنين وزيادة الإنتاجية فى سوق العمل، ومكافحة الاقتصاد الأسود لتوسيع القاعدة الضريبية.

وفي خطوة غير مسبوقة، أمر الوزير بعقد جميع عروض الموازنة، التي تستغرق عادةً بين شهر وشهرين، فى يومين من المناقشات المكثفة بعد عيد الأسابيع، بمشاركة محافظ البنك المركزي للكيان المحتل وفريقه، لضمان مشاركة فعالة منذ بداية العملية.

وأخيرًا، يوجه وزير المالية الوزارات للتعامل بكفاءة مع التخفيضات المتوقعة، مع الحفاظ على الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بتطبيق قرار الحكومة رقم 482 لعام 2013، الذى يهدف إلى تعزيز المرونة والشفافية فى إدارة الميزانيات الوزارية.
رقم : 1140790
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