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الاثنين 10 حزيران 2024 ساعة 11:06

معاهدة أمنية بين واشنطن والرياض..بطلها كيان الاحتلال؟

معاهدة أمنية بين واشنطن والرياض..بطلها كيان الاحتلال؟
والاتفاق المحتمل، الذي ظل محل مراسلات على نطاق واسع بين مسؤولين أمريكيين ومسؤولين آخرين لأسابيع، يأتي ضمن حزمة أوسع ستتضمن إبرام اتفاق نووي مدني بين واشنطن والرياض واتخاذ خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية وإنهاء الحرب في غزة، حيث فشلت جهود وقف إطلاق النار المستمرة منذ شهور في إحلال التسوية.

وستتطلب الموافقة على هذه المعاهدة، التي قالت "وول ستريت جورنال" أمس الأحد، إنها ستحمل اسم اتفاقية التحالف الاستراتيجي، تصويت أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ الأمريكي لصالحها، وهو أمر سيكون من الصعب تحقيقه ما لم ينص الاتفاق على تطبيع العلاقات بين كيان الاحتلال والمملكة.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين قولهم إن مسودة المعاهدة صيغت بشكل فضفاض على غرار الاتفاقية الأمنية المشتركة بين الولايات المتحدة واليابان.

وذكرت الصحيفة أن مسودة المعاهدة تنص على منح واشنطن إمكانية استخدام الأراضي السعودية والمجال الجوي للمملكة من أجل حماية المصالح الأمريكية وشركائها في المنطقة مقابل التزام الولايات المتحدة بالمساعدة في الدفاع عن السعودية في حالة تعرضها لهجوم.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين قولهم إن المعاهدة تهدف أيضا إلى توثيق الروابط بين الرياض وواشنطن من خلال منع الصين من بناء قواعد في المملكة أو مواصلة التعاون الأمني مع الرياض.

ولم يرد البيت الأبيض ولا وزارة الخارجية الأمريكية ولا السفارة السعودية في واشنطن على طلبات للتعليق حتى الآن.
رقم : 1140813
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