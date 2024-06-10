العراق يهدد بالانسحاب من بطولة عالمية لهذا السبب..

وقال رئيس الاتحاد مصطفى جبار علك في تصريح لوكالة"المعلومة"، إن "اللاعب العراقي البطل علي الكناني نجح في حصد الميدالية البرونزية بوزن 57 كغم في بطولة العالم للمواي تاي لكنه رفض الصعود على منصة التتويج بسبب تواجد لاعب من الكيان الصهيوني".



وأضاف أن "وفد الاتحاد العراقي قرر الضغط على اللجنة المنظمة لبطولة العالم وقرر أيضاً التهديد بانسحاب الفريق العراقي بالكامل وعدم التواجد على منصات تتويج جميع الأوزان في حال تم رفع العلم العراقي إلى جانب علم الكيان الصهيوني".



يذكر أن لاعبي العراق يحققون نتائج مميزة تمكنوا من خلال المواجهات التغلب على لاعبين من السويد ومن بقية دول العالم.

