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الاثنين 10 حزيران 2024 ساعة 12:29

3 مواقع للاحتلال يستهدفها حزب الله شمال فلسطين المحتلة

3 مواقع للاحتلال يستهدفها حزب الله شمال فلسطين المحتلة
وقال حزب الله في بيان له، استهدف مجاهدو ‌‌‌‏المقاومة الإسلامية مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة يرؤون بالأسلحة ‌‏المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة وأوقعوا من بداخله بين قتيل وجريح.‏

كما أعلن الحزب عن استهداف مبنيين يتمركز بهما جنود العدو في مستعمرة المنارة
بالأسلحة ‏المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح.‏

وأكد أن هذه العمليات تأتي دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على اعتداءات العدو ‌‌‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا بلدتي حولا وشبعا.
رقم : 1140837
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