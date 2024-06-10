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الاثنين 10 حزيران 2024 ساعة 12:32

لافروف ووانغ يي يبحثان تعزيز العلاقات بين الصين وروسيا

لافروف ووانغ يي يبحثان تعزيز العلاقات بين الصين وروسيا
ونقلت نوفوستي عن لافروف قوله خلال اللقاء: “يتم النظر إلى علاقاتنا مع الأصدقاء الصينيين بشكل إيجابي أكثر فأكثر من قبل دول الأغلبية في العالم… وتتزايد دائرة الأشخاص ذوي التفكير المماثل لدينا بشكل مطرد، كما تتزايد دائرة أولئك الذين يرغبون في التعاون مع البريكس ومنظمة شانغهاي للتعاون”.

وأشار لافروف إلى أن دول مجموعة بريكس تعمل بنشاط لتطوير منصة لتسوية مدفوعات التبادل التجاري بالعملات الوطنية.

من جانبه، أكد وانغ يي أن المهمة الرئيسية لروسيا والصين هي تنفيذ الاتفاقيات المبرمة على أعلى مستوى وتعزيز التعاون متعدد الأوجه، لافتاً إلى أنه من المهم بالنسبة للبلدين تعزيز التنسيق في الهياكل متعددة الأطراف “لحماية المصالح المشتركة للدول النامية”.

وشدد وانغ يي على أن “تعاون روسيا والصين يلبي المصالح الأساسية لكلا البلدين وينسجم مع المسار الطبيعي لتطور العالم، وهو ليس موجهاً ضد أي دولة ولا يخضع للعقبات والضغوطات الخارجية”.
رقم : 1140839
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