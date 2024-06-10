لمخاوف أمنية.. "الأغذية العالمي" يوقف مساعداته إلى غزة عبر الرصيف الأميركي

ويأتي هذا الإعلان بعد أن ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، السبت الماضي، مجزرةً في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بعد قصف مدفعي وجوي عنيف، مما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات، وذلك تزامناً مع عملية شنّها الاحتلال - بتعاونٍ أميركي مكّنته من استعادة 4 أسرى إسرائيليين كانوا قرب المناطق التي تعرضت للقصف.



وذكرت تقارير إعلامية أنّ "إسرائيل" استخدمت الرصيف العائم - الذي زعمت واشنطن أنّها قامت ببنائه من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في العملية.



وكانت وكالات أممية قد حذّرت من أنّ سكان قطاع غزة قد يواجهون "مستويات كارثية" من انعدام الأمن الغذائي بحلول تشرين الأوّل/أكتوبر المقبل، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات إنسانية وجهود دولية للوصول إلى المناطق المتضررة.



وصرّحت المقرّرة الأممّية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، بأنّ "إسرائيل" استخدمت أسراها كـ"تمويه" لإضفاء الشرعية على قتل الفلسطينيين في غزة وتجويعهم، لتستمرّ في الوقت نفسه بتكثيف العنف ضد الفلسطينيين في باقي الأراضي المحتلة.