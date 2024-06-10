مثلثات حمراء مقلوبة..رمز المقاومة يزين مبنى قنصلية واشنطن بأستراليا!

وأضافت الشرطة أن "الاعتداء الذي حصل في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، نُفذ بواسطة مطرقة ثقيلة هشمت زجاج نوافذ بالمبنى"، وأوضحت أن "المثلثات الحمراء المقلوبة التي رسمت هي رمز يستخدمه بعض النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، ووصفت الحادث بأنه "إتلاف متعمد".



وناشدت الشرطة المواطنين الحصول على معلومات إضافية حول الواقعة، بعد مراجعة لقطات كاميرات المراقبة والتي قالوا إنها أظهرت "شخصًا خارج المبنى يحمل ما يبدو أنها مطرقة ثقيلة صغيرة، ويرتدي سترة داكنة اللون مع إخفاء وجهه"، مشيرة إلى أن الاعتداء أدى إلى "إتلاف تسع نوافذ بمطرقة صغيرة ثقيلة".



وقد أدان رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز رئيس حكومة نيو ساوث ويلز كريس مينز ما وصفة بـ "الاعتداء" على مبنى القنصلية الأمريكية في سيدني، مؤكدًا أنه "سيتم التحقيق في هذا النوع من السلوك ومعاقبته من قبل شرطة الولاية".