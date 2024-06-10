غزة: 5 مجازر في 24 ساعة .. وأعداد الشهداء إلى 37.124 من جراء عدوان الاحتلال

وأفادت وزارة الصحة، في بيان، بأنّ الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات، وصل منها إلى المستشفيات 40 شهيداً و218 إصابة خلال 24 ساعة.



كما أشارت إلى أنّ عدداً من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.



بدوره، قال مراسل الميادين في غزة، إنّ أعداد الإصابات تتوالى إلى مستشفى ناصر الطبي، وذلك من جراء العدوان الإسرائيلي على مدينة رفح.



وأضاف أنّ العدوان مستمر على مناطق غربي رفح، علماً أنّها من المناطق التي زعم الاحتلال سابقاً أنّها آمنة.



وفي شرقي خان يونس، استشهد 8 أشخاص ووقع عدد من الإصابات من جراء استهداف الاحتلال منزلاً مأهولاً في الفخاري، بحسب مراسلنا.



وبعيد انسحاب "جيش" الاحتلال من شرق دير البلح، حاول بعض المواطنين الوصول إلى منازلهم، لكنّ الاحتلال استهدفهم بالقصف المدفعي كما أطلق النار عليهم من طائرات "الكواد كابتر".



ولاحقاً، أفاد مراسل الميادين بأنّ "جيش" الاحتلال أعاد تموضعه في المناطق الشرقية لدير البلح، في ما بدأت الطواقم الطبية انتشال عدد من الشهداء.