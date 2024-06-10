الأونروا: الدمار في غزة كبير جداً و20 عاماً ليست كافية لإعادة الإعمار

ونقلت وكالة وفا عن المتحدث باسم الوكالة جوناثان فاولر قوله في تصريحات اليوم: إن مستوى الدمار كبير جداً، حيث تحول القطاع إلى أكوام من الأنقاض والحطام فضلاً عن الأهالي الذين يعيشون بين الأنقاض، والأماكن المليئة بالقنابل والذخائر غير المنفجرة، لافتاً إلى أن إعادة الإعمار ستكون مهمة ضخمة وصعبة للغاية ولا سيما عند إعادة بناء نظام التعليم، وإعادة بناء المشافي والعيادات المتضررة.



وأشار فاولر إلى أن الاحتلال قصف نحو 170 من منشآت الأونروا في القطاع ومعظمها مدارس تحولت إلى مراكز إيواء، ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف، فيما استشهد 192 من موظفي الوكالة منذ بدء العدوان وهو رقم لم تشهده الأمم المتحدة منذ إنشائها عام 1945.



وأكد فاولر أن الأونروا ستواصل العمل في القطاع رغم محاولات الاحتلال لإنهاء دورها واستبدالها بوكالات أممية أخرى.