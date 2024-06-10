"اليورو" يهبط لأدنى مستوياته بعد دعوة ماكرون لانتخابات فرنسية مبكرة

وتضيف حالة عدم اليقين في فرنسا عنصراً آخر، إلى ما سيكون أسبوعاً مزدحماً للأسواق، مع صدور بيانات التضخم الأميركية الهامة، يوم الأربعاء، وهو نفس اليوم الذي سيشهد اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، ثم اجتماع بنك اليابان الذي سيختتم الأسبوع.



ووصل "اليورو" إلى أدنى مستوى له في شهر واحد مقابل الدولار، عند 1.0748 دولار، وكان آخر انخفاض له بنسبة 0.35% عند 1.0764 دولار.



بدوره، قال كبير محللي العملات في "MUFG"، لي هاردمان، إنّ "نتائج الانتخابات أظهرت خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى حدّ كبير ارتفاعاً في دعم الأحزاب اليمينية، وهو ما كان متوقعاً بشكل عام، ولكنّ عنصر المفاجأة هو أنّ ماكرون قد رد بالدعوة إلى انتخابات مبكرة، مما يجعل السوق أكثر توتراً".