الجزائر: أفريقيا تريد إصلاحاً في مجلس الأمن يعيد له دوره في حل الأزمات والصراعات

ونقلت صحيفة النهار الجزائرية عن عطاف قوله في كلمة له خلال انطلاق أعمال الاجتماع الوزاري الـ 11 للجنة رؤساء الدول والحكومات العشر للاتحاد الأفريقي لإصلاح مجلس الأمن: “إن عقم المبادرات الدبلوماسية لصياغة الحلول المنشودة تجعل قارة إفريقيا تريد إصلاحاً لمجلس الأمن… وأثبتت التجارب السابقة أن قوة هذه القارة تكمن في وحدة كلمتها والتفاف أعضائها حول ما يؤمنون به من أهداف نبيلة”.



وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة الصومال وباكستان وبنما والدنمارك واليونان أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الدولي للفترة 2025 و2026 وسيحلون محل اليابان والإكوادور وسويسرا وموزمبيق ومالطا.



ويضم مجلس الأمن 15 دولة، بينها خمس دائمة العضوية و10 دول يتم اختيارها كل عامين من خلال تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.