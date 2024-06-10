بالمسيرات الانقضاضية.. حزب الله يستهدف مقر القيادة ‏المستحدث التابع للفرقة 146

وأعلنت المقاومة في بيانها أنّ الهجوم استهدف أماكن ‏تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده، مؤكّدةً إصابتها ‏إصابة مباشرة، ما أدى لتدميرها واشتعال النيران فيها ‏وإيقاع الأفراد بين قتيل وجريح.



وبيّنت المقاومة أنّ الهجوم جاء دعماً لغزة ومقاومتها ورداً على اعتداء الاحتلال على عيترون ومركبا واستشهاد مجاهدين.



كما ذكرت المقاومة في بيان آخر، أنّه تم استهدف موقع "الرادار" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحاميته والتجهيزات الفنية ‏والتجسسية، بالقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة، ما أدى إلى إصابتهم إصابة مباشرة وتدمير التجهيزات ‏المستهدفة.‏



وفي غضون ذلك، قال مصدر إنّ "جيش" الاحتلال يحقّق في سبب الفشل "بالتصدي" لمسيّرتين دخلتا نهاريا.



كذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ "النيران اشتعلت في قاعدة عسكرية إسرائيلية مستحدثة قرب نهاريا بعد انفجار طائرة بدون طيار".



وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى تقرير أولي يتحدث عن إصابة شخص بشظايا في كابري في الجليل في الشمال، قرب الحدود مع لبنان نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع.



كذلك، تحدث عن دوي صفارات الإنذار في "بيت هلل والمطلة وكفريوفال وكفر غلعادي ومعيان باروخ ومرغليوت ومسكاف عام وكريات شمونة" في شمالي فلسطين المحتلة، بالإضافة في مستوطنة "شاعل" في شمالي الجولان السوري المحتل.



وفي وقتٍ سابق من اليوم، استهدفت المقاومة موقع بياض بليدا بمسيرة انقضاضية أصابت ‏هدفها بدقة، سبقها استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة في ثكنة "‏راميم" بالأسلحة المناسبة مما أدى إلى تدميرها.



كذلك، استهدفت المقاومة مبانٍ يتمركز بهم جنود الاحتلال في مستعمرات "المنارة" و"يرؤون" و"أفيفيم" في الأراضي المحتلة، مؤكّدةً تحقيق إصابة مباشرة وإيقاع الجنود بين قتيل وجريح.



وأكّدت المقاومة في بياناتها أن الاستهدافات جاءت رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات اللبنانية.



