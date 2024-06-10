الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 10 حزيران 2024 ساعة 14:35

بالمسيرات الانقضاضية.. حزب الله يستهدف مقر القيادة ‏المستحدث التابع للفرقة 146

بالمسيرات الانقضاضية.. حزب الله يستهدف مقر القيادة ‏المستحدث التابع للفرقة 146
وأعلنت المقاومة في بيانها أنّ الهجوم استهدف أماكن ‏تموضع واستقرار ضباط العدو وجنوده، مؤكّدةً إصابتها ‏إصابة مباشرة، ما أدى لتدميرها واشتعال النيران فيها ‏وإيقاع الأفراد بين قتيل وجريح.

وبيّنت المقاومة أنّ الهجوم جاء دعماً لغزة ومقاومتها ورداً على اعتداء الاحتلال على عيترون ومركبا واستشهاد مجاهدين.

كما ذكرت المقاومة في بيان آخر، أنّه تم استهدف موقع "الرادار" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحاميته والتجهيزات الفنية ‏والتجسسية، بالقذائف المدفعية والصواريخ الموجهة، ما أدى إلى إصابتهم إصابة مباشرة وتدمير التجهيزات ‏المستهدفة.‏ 

وفي غضون ذلك، قال مصدر إنّ "جيش" الاحتلال يحقّق في سبب الفشل "بالتصدي" لمسيّرتين دخلتا نهاريا.

كذلك، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ "النيران اشتعلت في قاعدة عسكرية إسرائيلية مستحدثة قرب نهاريا بعد انفجار طائرة بدون طيار".

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى تقرير أولي يتحدث عن إصابة شخص بشظايا في كابري في الجليل في الشمال، قرب الحدود مع لبنان نتيجة إطلاق صاروخ مضاد للدروع.

كذلك، تحدث عن دوي صفارات الإنذار في "بيت هلل والمطلة وكفريوفال وكفر غلعادي ومعيان باروخ ومرغليوت ومسكاف عام وكريات شمونة" في شمالي فلسطين المحتلة، بالإضافة في مستوطنة "شاعل" في شمالي الجولان السوري المحتل.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، استهدفت المقاومة موقع بياض بليدا بمسيرة انقضاضية أصابت ‏هدفها بدقة، سبقها استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة في ثكنة "‏راميم" بالأسلحة المناسبة مما أدى إلى تدميرها.

كذلك، استهدفت المقاومة مبانٍ يتمركز بهم جنود الاحتلال في مستعمرات "المنارة" و"يرؤون" و"أفيفيم" في الأراضي المحتلة، مؤكّدةً تحقيق إصابة مباشرة وإيقاع الجنود بين قتيل وجريح.

وأكّدت المقاومة في بياناتها أن الاستهدافات جاءت رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات اللبنانية.

 
رقم : 1140863
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيرة الذاتية وسجلات 6 مرشحين للرئاسة الايرانية
السيرة الذاتية وسجلات 6 مرشحين للرئاسة الايرانية
غانتس وآيزنكوت.. "إستقالة" أم "هروب"
غانتس وآيزنكوت.. "إستقالة" أم "هروب"
10 حزيران 2024
باقري: اعتماد قرار في الوكالة الدولية لا تأثير له على إرادة إيران
باقري: اعتماد قرار في الوكالة الدولية لا تأثير له على إرادة إيران
10 حزيران 2024
بالمسيرات الانقضاضية.. حزب الله يستهدف مقر القيادة ‏المستحدث التابع للفرقة 146
بالمسيرات الانقضاضية.. حزب الله يستهدف مقر القيادة ‏المستحدث التابع للفرقة 146
10 حزيران 2024
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
10 حزيران 2024
أنصار الله مُدينةً مجزرة النصيرات: الإمعان في القتل والتوحش لن يُثني المقاومة
أنصار الله مُدينةً مجزرة النصيرات: الإمعان في القتل والتوحش لن يُثني المقاومة
8 حزيران 2024
خطيب جمعة طهران: الامام الراحل غيّر مجرى التاريخ/ طوفان الاقصى دمرت خطة التطبيع بالكامل
خطيب جمعة طهران: الامام الراحل غيّر مجرى التاريخ/ طوفان الاقصى دمرت خطة التطبيع بالكامل
7 حزيران 2024
حاخامات يهود: تباينات صارخة بين المعتقدات الدينية لليهود وأداء الكيان الصهيوني
حاخامات يهود: تباينات صارخة بين المعتقدات الدينية لليهود وأداء الكيان الصهيوني
7 حزيران 2024
إعلام الاحتلال: مع "جيش" منهك.. حرب واسعة في لبنان ستدفع "إسرائيل" إلى حافة الهاوية
إعلام الاحتلال: مع "جيش" منهك.. حرب واسعة في لبنان ستدفع "إسرائيل" إلى حافة الهاوية
7 حزيران 2024
200 شهيد في مجازر الاحتلال بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 5 أيام
200 شهيد في مجازر الاحتلال بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 5 أيام
7 حزيران 2024
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
6 حزيران 2024
المقاومة اليمنية والعراقية تنفذ هجمات على ميناء حيفا بفلسطين المحتلة
المقاومة اليمنية والعراقية تنفذ هجمات على ميناء حيفا بفلسطين المحتلة
6 حزيران 2024
مخبر یفتتح 8 مشاريع نفطية كبيرة في 5 محافظات
مخبر یفتتح 8 مشاريع نفطية كبيرة في 5 محافظات
6 حزيران 2024

أحدث العناوين

إخترنا لکم
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)