السودان.. الكشف عن فقدان مئات الاطفال جوعاً خلال الأشهر الأخيرة

وقال إن “هناك أكثر من 300 بلاغ مسجل لأطفال مفقودين أو مختطفين، من بين مليوني طفل في مناطق الحروب تعرضوا لانتهاكات، من بينها عدم الحصول على المياه والغذاء والتعليم والصحة”، وفقا لـ”الشرق الأوسط”..