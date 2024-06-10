أحدث العناوين :
إغلاق مؤسسات تعليمية بارزة للشيعة الافغان في كابول
قوات الاحتلال ترتكب 5 مجازر جديدة والمقاومة تلقنها دروساً جديدة
السوداني: لم تعد فلول الإرهاب تشكّل خَطرا وجوديا على العراق
صنعاء تكشف تفاصيل شبكة استخبارية أميركية إسرائيلية
تركيا: نرفض بشكل قاطع الانتخابات المحلية شمال شرق سوريا
نيجيريا: مقتل 20 شخصاً في هجوم لجماعة "بوكو حرام" في ولاية نيجر
الثالثة من نوعها خلال الحرب.. حزب الله يُسقط مسيرة "هرمز 900" إسرائيلية
هنية يلتقي النخالة: ضرورة تضمّن أيّ اتفاق وقفاً دائماً للعدوان وانسحاباً شاملاً من غزة
المقاومة الفلسطينية مستمرة بدك معاقل العدو الصهيوني
بلينكن يزور مصر لبحث وقف إطلاق النار والهدنة في غزة
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
11 June 2024
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
فلسطین
شهيد القدس
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
العالم الإسلامي
خاص لإسلام تایمز
أرشیف
أخبار
وجهة نظر
مقابلات
کاریکاتیر
تقاریر مصورة
فیدیوهات
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
إفریقیا
السودان
0
الاثنين 10 حزيران 2024 ساعة 14:54
السودان.. الكشف عن فقدان مئات الاطفال جوعاً خلال الأشهر الأخيرة
وقال إن “هناك أكثر من 300 بلاغ مسجل لأطفال مفقودين أو مختطفين، من بين مليوني طفل في مناطق الحروب تعرضوا لانتهاكات، من بينها عدم الحصول على المياه والغذاء والتعليم والصحة”، وفقا لـ”الشرق الأوسط”..
رقم :
1140866
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
السيرة الذاتية وسجلات 6 مرشحين للرئاسة الايرانية
غانتس وآيزنكوت.. "إستقالة" أم "هروب"
10 حزيران 2024
باقري: اعتماد قرار في الوكالة الدولية لا تأثير له على إرادة إيران
10 حزيران 2024
بالمسيرات الانقضاضية.. حزب الله يستهدف مقر القيادة المستحدث التابع للفرقة 146
10 حزيران 2024
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
10 حزيران 2024
أنصار الله مُدينةً مجزرة النصيرات: الإمعان في القتل والتوحش لن يُثني المقاومة
8 حزيران 2024
خطيب جمعة طهران: الامام الراحل غيّر مجرى التاريخ/ طوفان الاقصى دمرت خطة التطبيع بالكامل
7 حزيران 2024
حاخامات يهود: تباينات صارخة بين المعتقدات الدينية لليهود وأداء الكيان الصهيوني
7 حزيران 2024
إعلام الاحتلال: مع "جيش" منهك.. حرب واسعة في لبنان ستدفع "إسرائيل" إلى حافة الهاوية
7 حزيران 2024
200 شهيد في مجازر الاحتلال بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة خلال 5 أيام
7 حزيران 2024
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
6 حزيران 2024
المقاومة اليمنية والعراقية تنفذ هجمات على ميناء حيفا بفلسطين المحتلة
6 حزيران 2024
مخبر یفتتح 8 مشاريع نفطية كبيرة في 5 محافظات
6 حزيران 2024
أحدث العناوين
إغلاق مؤسسات تعليمية بارزة للشيعة الافغان في كابول
قوات الاحتلال ترتكب 5 مجازر جديدة والمقاومة تلقنها دروساً جديدة
السوداني: لم تعد فلول الإرهاب تشكّل خَطرا وجوديا على العراق
صنعاء تكشف تفاصيل شبكة استخبارية أميركية إسرائيلية
تركيا: نرفض بشكل قاطع الانتخابات المحلية شمال شرق سوريا
نيجيريا: مقتل 20 شخصاً في هجوم لجماعة "بوكو حرام" في ولاية نيجر
الثالثة من نوعها خلال الحرب.. حزب الله يُسقط مسيرة "هرمز 900" إسرائيلية
هنية يلتقي النخالة: ضرورة تضمّن أيّ اتفاق وقفاً دائماً للعدوان وانسحاباً شاملاً من غزة
المقاومة الفلسطينية مستمرة بدك معاقل العدو الصهيوني
بلينكن يزور مصر لبحث وقف إطلاق النار والهدنة في غزة
السنغال: شعب فلسطين يتعرض للإبادة الجماعية بتواطؤ من كل قوى العالم
معارك السودان تتواصل و"أطباء بلا حدود" تعلن توقف آخر مستشفى بالفاشر
انتحار جندي إسرائيلي طُلب منه العودة إلى غزة..و"جيش"الاحتلال يرفض دفنه عسكرياً
الإعلام العبري: مقتل عدد من الجنود الإسرائيليين في عملية رفح
أنباء عن امكانية اتفاق أحادي الجانب بين حماس و واشنطن
السيرة الذاتية وسجلات 6 مرشحين للرئاسة الايرانية
الصين تؤكد التزامها بسلامة الأراضی الإیرانیة
كنعاني: إيران تعتبر أي ادعاء بشأن الجزر الإيرانية الثلاث بمثابة تدخل في أراضيها
مسؤول فلسطيني: عملية إسرائيلية واسعة في مخيم الفارعة بالضفة
ليبيا...حبس مسؤولين سابقين بوزارة العمل لاستيلائهم على 1.3 مليون دينار
الأكثر قراءة
"وول ستريت جورنال": الأحزاب اليمينية في أوروبا تريد إعادة تشكيل الاتحاد.. لكنها تواجه انقسامات
الكونغرس الأمريكي يوافق على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية
سوليفان: مقترح وقف إطلاق النار قبلته إسرائيل سابقا وما زالت تقبله اليوم وننتظر رد حماس الرسمي
قيادي في حركة حماس: موقف حماس واضح ولم يتغيّر و"إسرائيل" هي من يرفض وقف الحرب
ايران وروسيا والصين تدعو الأطراف الغربية لاحياء الاتفاق النووي
المقاومة اللبنانية مستمرة بدك معاقل العدو الصهيوني
حاكم روسي: اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية اثر هجوم بطائرات مسيّرة أوكرانية
باقري كني يتوجه الى اسطنبول للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي لمجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية (D-8)
إستقالة ممثل كيان الاحتلال في محكمة العدل الدولية من منصبه
روسیا: القرار المناهض لإيران يعقّد التعاون بين الوكالة الذرية وإيران
الخارجية الايرانية تدين بشدة قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية
رايتس ووتش تتهم الاحتلال باستخدام الفوسفور الأبيض في 17 بلدة بجنوب لبنان
سلطات أميركا وزعت مشروع قرار في مجلس الأمن يدعم مقترح وقف إطلاق النار الأخير في غزة
في قضية تهدد حملة والده الانتخابية.. محاكمة نجل بايدن بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني
المقاومة الاسلامية تستهدف مواقع وانتشار جيش العدو عند حدود لبنان - فلسطين
إطلاق نار على السفارة الأمريكية في لبنان والجيش يوقف مطلق النار
بوتين: ما يجري في غزة إبادة جماعية لأهاليها وليس حرباً
وزير الدفاع اللبناني: أدعو الشعب إلى التشبث بهذه الأرض
اعتقال عشرات المؤيدين لفلسطين بعد سيطرتهم على ردهة مبنى قنصلية إسرائيل بسان فرانسيسكو
تفاصيل 10 عمليات دقيقة لحزب الله ضد جيش الاحتلال
الأخبار الساخنة
بوتين في عيد النصر: لن نسمح لأحد بتهديدنا وقوتنا الاستراتيجية على أهبة الاستعداد
الخارجية السورية: أميركا نصبت نفسها شرطياً للعالم تحت ذرائع يدينها القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي
مندوب إيران: ممارسات الصهاينة الإجرامية مثال صارخ للإبادة الجماعية
مشفى الشفاء مسرح جرائم الاحتلال.. أين دعاة حقوق الإنسان من كل هذا؟
إخترنا لکم
أهداف الكيان الصهيوني من اغتيال الهيئات الحكومية والناشطين الاجتماعيين في غزة
السيد الحوثي: .مسار عملياتنا المشتركة مع المقاومة العراقية استراتيجي وتصاعدي
رسالة من طهران إلى أمريكا... انعكاس عالمي للتعاطف مع الطلاب الأمريكيين الداعمين لفلسطين
طوفان الأقصى تجلٍّ لأفكار الإمام الخميني(رحمه الله)