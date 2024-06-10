توقيف 11 مشتبهاً بهم في تركيا بسبب عمليات تمويل "داعش"

وذكر الإعلام الرسمي التركي، أن فرق مديرية فرع مكافحة الإرهاب، قد نفذت عمليات أمنية متزامنة، لشركات، وأماكن عمل في 27 عنوانا، وذلك بعد التأكد من قيامهم بعمليات تحويل أموال، وتقديم خدمات مصرفية "سرية" لإرهابيين في مناطق النزاعات.



وجرت عمليات المداهمة في 7 ولايات تركية، أسفرت عن القبض على 11 مشتبها به، فيما تم خلال العمليات، ضبط العديد من المواد الرقمية، و4 مسدسات غير مرخصة، و13 محفظة باردة للعملات المشفرة، وكميات من الأموال الأجنبية والذهب والفضة.



وذكرت بعض المصادر أن السلطات قد أغلقت جميع مكاتب الحوالات المالية، التي تعمل على تحويل الأموال "إلى شمال غرب وشرق سوريا من أوروبا وتركيا، بغرض دعم الإرهاب".